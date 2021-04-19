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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 кві, 2021 21:42
Goodman написав: Квесторе_поверніться написав:
САме так.
то уже будет три карти ?
- кредитка с кешбеком 1000
- коко дебит с 15к под 15%
- коко пенс с 10% на остаток?
так ?
По Коко пенс кешбек как по дебетке, ещё +300 грн на те же категории и 10% на остаток
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Додано: Пон 19 кві, 2021 21:43
Flamingo написав:
Но единственный момент, который я не знаю как работает - это получение карт в точках выдачи.
так же и работает. Получал в салоне-магазине.
Договор заводит горячка, точка только видает.
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Goodman
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Додано: Вів 20 кві, 2021 05:49
Goodman написав: Квесторе_поверніться написав:
САме так.
то уже будет три карти ?
- кредитка с кешбеком 1000
- коко дебит с 15к под 15%
- коко пенс с 10% на остаток?
так ?
В моєму випадку трьох карт достатньо для одного банку
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Додано: Вів 20 кві, 2021 07:47
Когда % по пенсионной выплачивают?
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Додано: Вів 20 кві, 2021 08:06
Как обычно, последний рабочий день месяца. Кому нужна рефка для ее оформления, пишите в личку
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Додано: Вів 20 кві, 2021 08:12
Spring написав:
Кому нужна рефка для ее оформления, пишите в личку
Зачем? Разве не достаточно посмотреть вашу учетку и увидеть все предлагаемые вами рефки?
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Flamingo
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Додано: Вів 20 кві, 2021 08:17
Спасибо, даже не знала, что так можно. В Киеве в головном отделении карточек сейчас в достаточном количестве, и людей немного, велкам)
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