RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4722472347244725

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
103
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 21:42

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:САме так.

то уже будет три карти ?

- кредитка с кешбеком 1000
- коко дебит с 15к под 15%
- коко пенс с 10% на остаток?
так ?

По Коко пенс кешбек как по дебетке, ещё +300 грн на те же категории и 10% на остаток
Spring
 
Повідомлень: 337
З нами з: 04.02.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 21:43

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Flamingo написав:Но единственный момент, который я не знаю как работает - это получение карт в точках выдачи.
так же и работает. Получал в салоне-магазине.
Договор заводит горячка, точка только видает.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4513
З нами з: 23.11.14
Подякував: 700 раз.
Подякували: 490 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 05:49

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:САме так.

то уже будет три карти ?

- кредитка с кешбеком 1000
- коко дебит с 15к под 15%
- коко пенс с 10% на остаток?
так ?

В моєму випадку трьох карт достатньо для одного банку 8)
AleksD
Аватар користувача
 
Повідомлень: 125
З нами з: 03.05.19
Подякував: 90 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 07:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

Когда % по пенсионной выплачивают?
andreyiskra
 
Повідомлень: 1116
З нами з: 28.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 08:06

Как обычно, последний рабочий день месяца. Кому нужна рефка для ее оформления, пишите в личку
Spring
 
Повідомлень: 337
З нами з: 04.02.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 08:12

  Spring написав: Кому нужна рефка для ее оформления, пишите в личку

Зачем? Разве не достаточно посмотреть вашу учетку и увидеть все предлагаемые вами рефки? :mrgreen:
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6148
З нами з: 20.03.15
Подякував: 99 раз.
Подякували: 1586 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 08:17

Спасибо, даже не знала, что так можно. В Киеве в головном отделении карточек сейчас в достаточном количестве, и людей немного, велкам)
Spring
 
Повідомлень: 337
З нами з: 04.02.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4722472347244725
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: iamdimon, valya, Кочевник і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1893, 1894, 1895
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
18945 2736004
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 кві, 2021 09:17
Flamingo
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 779, 780, 781
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
7807 1752967
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 кві, 2021 08:53
greenozon
Альфа-Банк 1 ... 9452, 9453, 9454
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
94537 11414741
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 кві, 2021 07:18
Alfa_Bank

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (164)
20.04.2021 10:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.