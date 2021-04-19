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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4723472447254726

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
103
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 18:13

А чего все ее пенсионной зовут, в приложении и договоре название "КОКО КАРД (для выплат)?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 18:16

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ВIВ написав:А чего все ее пенсионной зовут, в приложении и договоре название "КОКО КАРД (для выплат)?

А почему бы ее так не называть?
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 18:30

  ingtrans написав:
  ВIВ написав:А чего все ее пенсионной зовут, в приложении и договоре название "КОКО КАРД (для выплат)?

Это понятно, видимо в приложении ошибка.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 18:41

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ВIВ написав:договоре название "КОКО КАРД (для выплат)

В Оферті - пенсійна.
Це ж на скільки років відразу можна постаріти.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 19:35

  Квесторе_поверніться написав:
  ВIВ написав:договоре название "КОКО КАРД (для выплат)

В Оферті - пенсійна.
Це ж на скільки років відразу можна постаріти.

Якщо дуже хочеться свинорилити - то можна погодитись на таке "старіння" :)
AleksD
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 19:43

Re: Форвард Банк Forward Bank

Если сегодня на коко дебетку закину больше 15к, то до этой даты будет по 15%, а с сегодняшнего дня будет 8.5%?
ziks
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