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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 кві, 2021 18:13
А чего все ее пенсионной зовут, в приложении и договоре название "КОКО КАРД (для выплат)?
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ВIВ
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Додано: Вів 20 кві, 2021 18:16
ВIВ написав:
А чего все ее пенсионной зовут, в приложении и договоре название "КОКО КАРД (для выплат)?
А почему бы ее так не называть
?
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ingtrans
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Додано: Вів 20 кві, 2021 18:41
ВIВ написав:
договоре название "КОКО КАРД (для выплат)
В Оферті - пенсійна.
Це ж на скільки років відразу можна постаріти.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 20 кві, 2021 19:35
Квесторе_поверніться написав: ВIВ написав:
договоре название "КОКО КАРД (для выплат)
В Оферті - пенсійна.
Це ж на скільки років відразу можна постаріти.
Якщо дуже хочеться свинорилити - то можна погодитись на таке "старіння"
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AleksD
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Додано: Вів 20 кві, 2021 19:43
Если сегодня на коко дебетку закину больше 15к, то до этой даты будет по 15%, а с сегодняшнего дня будет 8.5%?
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ziks
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