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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4724472547264727>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
103
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 18:13

А чего все ее пенсионной зовут, в приложении и договоре название "КОКО КАРД (для выплат)?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 18:16

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ВIВ написав:А чего все ее пенсионной зовут, в приложении и договоре название "КОКО КАРД (для выплат)?

А почему бы ее так не называть?
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 18:30

  ingtrans написав:
  ВIВ написав:А чего все ее пенсионной зовут, в приложении и договоре название "КОКО КАРД (для выплат)?

Это понятно, видимо в приложении ошибка.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 18:41

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ВIВ написав:договоре название "КОКО КАРД (для выплат)

В Оферті - пенсійна.
Це ж на скільки років відразу можна постаріти.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 19:35

  Квесторе_поверніться написав:
  ВIВ написав:договоре название "КОКО КАРД (для выплат)

В Оферті - пенсійна.
Це ж на скільки років відразу можна постаріти.

Якщо дуже хочеться свинорилити - то можна погодитись на таке "старіння" :)
AleksD
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 19:43

Re: Форвард Банк Forward Bank

Если сегодня на коко дебетку закину больше 15к, то до этой даты будет по 15%, а с сегодняшнего дня будет 8.5%?
Если на коко дебетке полгода лежат 15к, без движения, будут списывать 50грн?
ziks
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 21:01

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ziks написав:Если на коко дебетке полгода лежат 15к, без движения, будут списывать 50грн?

ага, а за півроку у вас відсотки попадають в процес анігіляції чи як карета в гарбуза ?
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 21:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:Це ж на скільки років відразу можна постаріти.
Це якийсь перебор уже . Як навідкривали. так і позакривають - я думаю, основна умова зарахування цільових коштів. Якась емісія для викривлення показників звітності. Буде перевірка НБУ - буде гвалт.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 21:15

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Goodman написав:Як навідкривали. так і позакривають - я думаю, основна умова зарахування цільових коштів.

Каких таких целевых средств? Пенсию же через Форвард получать нельзя.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 21:24

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ingtrans написав:Каких таких целевых средств? Пенсию же через Форвард получать нельзя.

Тогда зачем етот цирк? Сделать мегавипуск карт и давить на НБУ давайте лицензии на виплати пенсий? Бистро в форварде отбили дупля , учитивая то, что Укрпочта подняла расценки на доставку пенсий и ПФ в пожарном порядке питается запихнуть пенсоров в банки. Помнится мне еще пять леток назад в ПФ прямим текстом ставили ультиматум - инвал 3 групи - ТОЛЬКО БАНК.
Goodman
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