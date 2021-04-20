Форвард Банк Forward Bank
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Додано: Вів 20 кві, 2021 18:13
А чего все ее пенсионной зовут, в приложении и договоре название "КОКО КАРД (для выплат)?
ВIВ
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Додано: Вів 20 кві, 2021 18:16
ВIВ написав:
А чего все ее пенсионной зовут, в приложении и договоре название "КОКО КАРД (для выплат)?
А почему бы ее так не
называть
?
ingtrans
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Додано: Вів 20 кві, 2021 18:41
ВIВ написав:
договоре название "КОКО КАРД (для выплат)
В Оферті - пенсійна.
Це ж на скільки років відразу можна постаріти.
Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 20 кві, 2021 19:35
Квесторе_поверніться написав: ВIВ написав:
договоре название "КОКО КАРД (для выплат)
В Оферті - пенсійна.
Це ж на скільки років відразу можна постаріти.
Якщо дуже хочеться свинорилити - то можна погодитись на таке "старіння"
AleksD
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Додано: Вів 20 кві, 2021 19:43
Если сегодня на коко дебетку закину больше 15к, то до этой даты будет по 15%, а с сегодняшнего дня будет 8.5%?
Если на коко дебетке полгода лежат 15к, без движения, будут списывать 50грн?
ziks
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Додано: Вів 20 кві, 2021 21:01
ziks написав:
Если на коко дебетке полгода лежат 15к, без движения, будут списывать 50грн?
ага, а за півроку у вас відсотки попадають в процес анігіляції чи як карета в гарбуза ?
stas_rst
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Додано: Вів 20 кві, 2021 21:04
Квесторе_поверніться написав:
Це ж на скільки років відразу можна постаріти.
Це якийсь перебор уже . Як навідкривали. так і позакривають - я думаю, основна умова зарахування цільових коштів. Якась емісія для викривлення показників звітності. Буде перевірка НБУ - буде гвалт.
Goodman
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Додано: Вів 20 кві, 2021 21:15
Goodman написав:
Як навідкривали. так і позакривають - я думаю, основна умова зарахування цільових коштів.
Каких таких целевых средств? Пенсию же через Форвард получать нельзя.
ingtrans
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Додано: Вів 20 кві, 2021 21:24
ingtrans написав:
Каких таких целевых средств? Пенсию же через Форвард получать нельзя.
Тогда зачем етот цирк? Сделать мегавипуск карт и давить на НБУ давайте лицензии на виплати пенсий? Бистро в форварде отбили дупля , учитивая то, что Укрпочта подняла расценки на доставку пенсий и ПФ в пожарном порядке питается запихнуть пенсоров в банки. Помнится мне еще пять леток назад в ПФ прямим текстом ставили ультиматум - инвал 3 групи - ТОЛЬКО БАНК.
Goodman
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