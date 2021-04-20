Додано: Вів 20 кві, 2021 21:44

Goodman написав: ingtrans написав: Каких таких целевых средств? Пенсию же через Форвард получать нельзя. Каких таких целевых средств? Пенсию же через Форвард получать нельзя.

Тогда зачем етот цирк? Сделать мегавипуск карт и давить на НБУ давайте лицензии на виплати пенсий? Бистро в форварде отбили дупля , учитивая то, что Укрпочта подняла расценки на доставку пенсий и ПФ в пожарном порядке питается запихнуть пенсоров в банки. Помнится мне еще пять леток назад в ПФ прямим текстом ставили ультиматум - инвал 3 групи - ТОЛЬКО БАНК. Тогда зачем етот цирк? Сделать мегавипуск карт и давить на НБУ давайте лицензии на виплати пенсий? Бистро в форварде отбили дупля , учитивая то, что Укрпочта подняла расценки на доставку пенсий и ПФ в пожарном порядке питается запихнуть пенсоров в банки. Помнится мне еще пять леток назад в ПФ прямим текстом ставили ультиматум - инвал 3 групи - ТОЛЬКО БАНК.

Так скорее все как раз наоборот было. Форвард был в списке банков, через которые можно получать пенсию, и карту КОКО пенсионную стали выпускать еще в то время (осенью прошлого года). А потом в какой-то момент Форвард исключили из списков пенсионных банков. Так что я больше склоняюсь к мысли, что карты выпустили, а лавочку с пенсией прикрыли, и чтобы не пропадать добру, стали раздавать всем желающим. Моя карта, судя по сроку действия, была изготовлена как раз перед представлением карт этого типа у Форварда. Ну и в одном из отделений, в которое я заходил, мне сказали, что пластика в наличии у них нет и больше не будет. Правда, это, конечно, совсем не факт.