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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4724472547264727

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
103
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 21:44

  Goodman написав:
  ingtrans написав:Каких таких целевых средств? Пенсию же через Форвард получать нельзя.

Тогда зачем етот цирк? Сделать мегавипуск карт и давить на НБУ давайте лицензии на виплати пенсий? Бистро в форварде отбили дупля , учитивая то, что Укрпочта подняла расценки на доставку пенсий и ПФ в пожарном порядке питается запихнуть пенсоров в банки. Помнится мне еще пять леток назад в ПФ прямим текстом ставили ультиматум - инвал 3 групи - ТОЛЬКО БАНК.

Так скорее все как раз наоборот было. Форвард был в списке банков, через которые можно получать пенсию, и карту КОКО пенсионную стали выпускать еще в то время (осенью прошлого года). А потом в какой-то момент Форвард исключили из списков пенсионных банков. Так что я больше склоняюсь к мысли, что карты выпустили, а лавочку с пенсией прикрыли, и чтобы не пропадать добру, стали раздавать всем желающим. Моя карта, судя по сроку действия, была изготовлена как раз перед представлением карт этого типа у Форварда. Ну и в одном из отделений, в которое я заходил, мне сказали, что пластика в наличии у них нет и больше не будет. Правда, это, конечно, совсем не факт.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 22:09

вопрсик

толкалка у всех работает? не могу из приложухи перевести деньги на свою же карту привата. пишет "перевод на карту отклонён" вчера всё було нормально и лимитов не превышал.
чик
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 22:14

  чик написав:толкалка у всех работает? не могу из приложухи перевести деньги на свою же карту привата. пишет "перевод на карту отклонён" вчера всё було нормально и лимитов не превышал.

Бывает толкалка по вечерам отдыхает. Пробуйте позже
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 22:29

Пенсійний депо в Фарсі з 55 років дають а пенсійну карту можуть з 18 давати.
Тут порушень немає...тим більше шо виплат з Фонду на пенсійну не буде.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 22:30

  чик написав:толкалка у всех работает? не могу из приложухи перевести деньги на свою же карту привата. пишет "перевод на карту отклонён" вчера всё було нормально и лимитов не превышал.

у меня наоборот было.
решил попробовать с приложения форварда пополнится с приватовской карточки так приват мне весь моск выел:
-а вы на ОЛХ что-то покупаете?
-а вам звонили представляясь СБ банка
и т.д.
потом спрашивали день рождения, прописку, кем выдан паспорт, только после всего этого прошло разрешение на перевод.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 22:33

  unicdima написав:
  чик написав:толкалка у всех работает? не могу из приложухи перевести деньги на свою же карту привата. пишет "перевод на карту отклонён" вчера всё було нормально и лимитов не превышал.

у меня наоборот было.
решил попробовать с приложения форварда пополнится с приватовской карточки так приват мне весь моск выел:
-а вы на ОЛХ что-то покупаете?
-а вам звонили представляясь СБ банка
и т.д.
потом спрашивали день рождения, прописку, кем выдан паспорт, только после всего этого прошло разрешение на перевод.

Тут так ніхто не робить...ніхто не хоче коміс платити.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 22:43

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:Пенсійний депо в Фарсі з 55 років дають а пенсійну карту можуть з 18 давати.
Тут порушень немає...тим більше шо виплат з Фонду на пенсійну не буде.


все рівно .... якесь криве зеркало.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 22:46

Goodman, не юзаєте пенсійну?
Квесторе_поверніться
 
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