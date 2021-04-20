ingtrans написав:Каких таких целевых средств? Пенсию же через Форвард получать нельзя.
Тогда зачем етот цирк? Сделать мегавипуск карт и давить на НБУ давайте лицензии на виплати пенсий? Бистро в форварде отбили дупля , учитивая то, что Укрпочта подняла расценки на доставку пенсий и ПФ в пожарном порядке питается запихнуть пенсоров в банки. Помнится мне еще пять леток назад в ПФ прямим текстом ставили ультиматум - инвал 3 групи - ТОЛЬКО БАНК.
Так скорее все как раз наоборот было. Форвард был в списке банков, через которые можно получать пенсию, и карту КОКО пенсионную стали выпускать еще в то время (осенью прошлого года). А потом в какой-то момент Форвард исключили из списков пенсионных банков. Так что я больше склоняюсь к мысли, что карты выпустили, а лавочку с пенсией прикрыли, и чтобы не пропадать добру, стали раздавать всем желающим. Моя карта, судя по сроку действия, была изготовлена как раз перед представлением карт этого типа у Форварда. Ну и в одном из отделений, в которое я заходил, мне сказали, что пластика в наличии у них нет и больше не будет. Правда, это, конечно, совсем не факт.
чик написав:толкалка у всех работает? не могу из приложухи перевести деньги на свою же карту привата. пишет "перевод на карту отклонён" вчера всё було нормально и лимитов не превышал.
у меня наоборот было. решил попробовать с приложения форварда пополнится с приватовской карточки так приват мне весь моск выел: -а вы на ОЛХ что-то покупаете? -а вам звонили представляясь СБ банка и т.д. потом спрашивали день рождения, прописку, кем выдан паспорт, только после всего этого прошло разрешение на перевод.
чик написав:толкалка у всех работает? не могу из приложухи перевести деньги на свою же карту привата. пишет "перевод на карту отклонён" вчера всё було нормально и лимитов не превышал.
у меня наоборот было. решил попробовать с приложения форварда пополнится с приватовской карточки так приват мне весь моск выел: -а вы на ОЛХ что-то покупаете? -а вам звонили представляясь СБ банка и т.д. потом спрашивали день рождения, прописку, кем выдан паспорт, только после всего этого прошло разрешение на перевод.
Тут так ніхто не робить...ніхто не хоче коміс платити.