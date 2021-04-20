Будет выплата с фонда грабування. Это обычный банковский счёт.
Это с пенсионного фонда не будет перечислений, так поняла контекст сообщения
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 кві, 2021 08:51
Будет выплата с фонда грабування. Это обычный банковский счёт.
Это с пенсионного фонда не будет перечислений, так поняла контекст сообщения
Додано: Сер 21 кві, 2021 09:07
Ні, Ви зрозуміли не правильно. Малось на увазі Фонд пенсійний.
Банку Фарс тимчасово виключили з агентів Пенсійного фонду.
Рахунки 2620 Фондом гарантування вкладів гарантуються в межах до 200000 грн.
Додано: Сер 21 кві, 2021 09:10
Нет. Имелось в виду что пенсионный ФОНД никаких выплат на эту карту делать не будет. Потому как банка исключена из списка имеющих право выплачивать официальную пенсию от ПФУ. А гарантию фгвфл на эти как и на любые другие текущие счета физ.лиц это все не отменяет
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