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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4725472647274728

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
103
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 08:51

Будет выплата с фонда грабування. Это обычный банковский счёт.

Это с пенсионного фонда не будет перечислений, так поняла контекст сообщения
Spring
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 09:07

  patrikk написав:
  Квесторе_поверніться написав:Пенсійний депо в Фарсі з 55 років дають а пенсійну карту можуть з 18 давати.
Тут порушень немає...тим більше шо виплат з Фонду на пенсійну не буде.

Тобто фонд не виплачує відшкодування грошей на цьому рахунку?

Ні, Ви зрозуміли не правильно. Малось на увазі Фонд пенсійний.
Банку Фарс тимчасово виключили з агентів Пенсійного фонду.
Рахунки 2620 Фондом гарантування вкладів гарантуються в межах до 200000 грн.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 09:10

  patrikk написав:
  Квесторе_поверніться написав:Пенсійний депо в Фарсі з 55 років дають а пенсійну карту можуть з 18 давати.
Тут порушень немає...тим більше шо виплат з Фонду на пенсійну не буде.

Тобто фонд не виплачує відшкодування грошей на цьому рахунку?

Нет. Имелось в виду что пенсионный ФОНД никаких выплат на эту карту делать не будет. Потому как банка исключена из списка имеющих право выплачивать официальную пенсию от ПФУ. А гарантию фгвфл на эти как и на любые другие текущие счета физ.лиц это все не отменяет
Flamingo
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