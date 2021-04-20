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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 кві, 2021 08:51
Будет выплата с фонда грабування. Это обычный банковский счёт.
Это с пенсионного фонда не будет перечислений, так поняла контекст сообщения
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Додано: Сер 21 кві, 2021 09:07
patrikk написав: Квесторе_поверніться написав:
Пенсійний депо в Фарсі з 55 років дають а пенсійну карту можуть з 18 давати.
Тут порушень немає...тим більше шо виплат з Фонду на пенсійну не буде.
Тобто фонд не виплачує відшкодування грошей на цьому рахунку?
Ні, Ви зрозуміли не правильно. Малось на увазі Фонд пенсійний.
Банку Фарс тимчасово виключили з агентів Пенсійного фонду.
Рахунки 2620 Фондом гарантування вкладів гарантуються в межах до 200000 грн.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 21 кві, 2021 09:10
patrikk написав: Квесторе_поверніться написав:
Пенсійний депо в Фарсі з 55 років дають а пенсійну карту можуть з 18 давати.
Тут порушень немає...тим більше шо виплат з Фонду на пенсійну не буде.
Тобто фонд не виплачує відшкодування грошей на цьому рахунку?
Нет. Имелось в виду что пенсионный ФОНД никаких выплат на эту карту делать не будет. Потому как банка исключена из списка имеющих право выплачивать официальную пенсию от ПФУ. А гарантию фгвфл на эти как и на любые другие текущие счета физ.лиц это все не отменяет
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Додано: Сер 21 кві, 2021 11:00
В тарифах пенсийной есть пункт Захист від шахрайства,его надо отключать в отделении или он ни на что не влияет?
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novichok
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Додано: Сер 21 кві, 2021 11:06
Попросила при получении отключить все платное -смс, страховки, все, что может быть за деньги. Если что то смущает, через горячую лучше уточните
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Додано: Сер 21 кві, 2021 11:47
novichok написав:
В тарифах пенсийной есть пункт Захист від шахрайства,его надо отключать в отделении или он ни на что не влияет?
В Оферті - ні. НЕ підключати.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 21 кві, 2021 13:07
Квесторе_поверніться написав: novichok написав:
В тарифах пенсийной есть пункт Захист від шахрайства,его надо отключать в отделении или он ни на что не влияет?
В Оферті - ні. НЕ підключати.
а если протупил и подключил, то отключить как?
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novichok
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Додано: Сер 21 кві, 2021 13:10
novichok написав: Квесторе_поверніться написав: novichok написав:
В тарифах пенсийной есть пункт Захист від шахрайства,его надо отключать в отделении или он ни на что не влияет?
В Оферті - ні. НЕ підключати.
а если протупил и подключил, то отключить как?
Заявою в відділенні...мабуть...таких страхівочок ще не відключав.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 21 кві, 2021 13:15
Попробовал с коко дебетки вывести деньги через р2р, попросило ввести цифры из смс, а сам смс не приходит, может нужно какую то галочку отжать в приложении?
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ziks
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Додано: Сер 21 кві, 2021 13:18
ziks написав:
Попробовал с коко дебетки вывести деньги через р2р, попросило ввести цифры из смс, а сам смс не приходит, может нужно какую то галочку отжать в приложении?
горячка говорит, что вот вот наладят отправку смс
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novichok
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