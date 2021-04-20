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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 кві, 2021 14:30
де СМСки то?
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clientage
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Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
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Сер 21 кві, 2021 09:28
ВIВ
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