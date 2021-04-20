|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 кві, 2021 14:30
де СМСки то?
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 34112
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2686 раз.
- Подякували: 4081 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 21 кві, 2021 16:49
Добрый день,с ВсеКарта на КоКо Кредитку перевод без комиссии, подскажите пожалуйста?
-
_PORT_UA
-
-
- Повідомлень: 734
- З нами з: 09.02.14
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 кві, 2021 17:00
clientage написав:
де СМСки то?
ага, де?
-
tano
-
-
- Повідомлень: 303
- З нами з: 20.10.14
- Подякував: 62 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 кві, 2021 17:02
_PORT_UA написав:
Добрый день,с ВсеКарта на КоКо Кредитку перевод без комиссии, подскажите пожалуйста?
Штовхати Ахметбаєм.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 37189
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1866 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 кві, 2021 17:18
СМС специально отключили, чтобы не можно было вывести деньги?
-
ziks
-
-
- Повідомлень: 444
- З нами з: 22.01.12
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 83 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 кві, 2021 17:20
ziks написав:
СМС специально отключили, чтобы не можно было вывести деньги?
Більше Фонда лежить?
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 37189
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1866 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 кві, 2021 17:22
Flamingo написав:
Есть же чОткий инструмент контроля - выписка. Вот если сумма провелась в выписке текущим днем - то она учтена за этот день для начисления %%. Соответственно - не провелась - не учтена - %% не будет. Для того чтобы все было как надо - стараться надо все проводить в опер-время опер-дня. Понятно что ситуации бывают разные. Но если вы в 23-58 вдруг вспомнили что вам что-то надо долить/вывести - то ИМХО уже "поздно пить боржоми" - надо "расслабиться и получить удовольствие".
"Более лучше чОткий" инструмент контроля - эксель. И практика. Но - только контроля, потому что понимания механизма он не дает.
Я вот проанализировал свои данные...
За 23:58 не скажу, но тянучка в 23:56 провелась той же датой, в начислении %% учтена за ту же дату.
Но и тут, и в другом банке наблюдаю начисление %% и кешбеков со "вчерашней" проводкой.
В выписке красиво: дата операции 13.04, дата проводки 12.04.
С начислением %% по таким "выплатным" операциям тоже на первый взгляд чехарда, потому что они включены то в этот день, а то в предыдущий, то в прошедший месяц, а то в следующий.
Но для "обычных" операций пользователя %% начисляются по дате проводки.
Но 100% гарантиии никто не даст.
-
Aktus
-
-
- Повідомлень: 305
- З нами з: 02.11.17
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 кві, 2021 17:28
mustbe написав:
Самая правдоподобная теория: момент фиксации - полночь.
Ввиду её простоты и очевидности, а также отсутствия других теорий - её и придерживаемся )
Просто выше так уверенно об этом говорили, что думал, что есть какие-то этому подтверждения
Если речь обо мне, то я не "так уверенно об этом говорил".
И уже указывал Вам, что написал "УСЛОВНО говоря".
А подтверждения и условия - в моем предыдущем сообщении.
-
Aktus
-
-
- Повідомлень: 305
- З нами з: 02.11.17
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 кві, 2021 17:54
Ранее тут писали некоторые обладатели пенсионных чудо-карт, что в приложении пенс карта отображается как карта для выплат. Вот и у меня так, и это таки трохи напрягает, тк для выплат совсем другие %. В договоре-то указана как пенсионная, но мало ли как её "завели" в систему банка...
Подозреваю, что у всех так, но есть ли кого-то, у кого пенс карта отображается в додатке именно как пенсионная?
-
Oberon
-
-
- Повідомлень: 29
- З нами з: 15.09.20
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 кві, 2021 17:59
Oberon написав:
Ранее тут писали некоторые обладатели пенсионных чудо-карт, что в приложении пенс карта отображается как карта для выплат. Вот и у меня так, и это таки трохи напрягает, тк для выплат совсем другие %. В договоре-то указана как пенсионная, но мало ли как её "завели" в систему банка...
Подозреваю, что у всех так, но есть ли кого-то, у кого пенс карта отображается в додатке именно как пенсионная?
конечно нет, им же нельзя в ПФ, чтобы не смущать и не нарываться не будет такой формулировки
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 1525
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 70 раз.
- Подякували: 115 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|94555
|11419220
|
|
|7823
|1755363
|
Сер 21 кві, 2021 16:48
cohan
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|19337
|2764362
|
Сер 21 кві, 2021 16:40
ВIВ
|