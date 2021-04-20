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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4726472747284729

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
103
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 14:30

де СМСки то? :evil:
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 16:49

Re: Форвард Банк Forward Bank

Добрый день,с ВсеКарта на КоКо Кредитку перевод без комиссии, подскажите пожалуйста?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 17:00

  clientage написав:де СМСки то? :evil:

ага, де?
tano
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 17:02

  _PORT_UA написав:Добрый день,с ВсеКарта на КоКо Кредитку перевод без комиссии, подскажите пожалуйста?

Штовхати Ахметбаєм.
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 17:18

Re: Форвард Банк Forward Bank

СМС специально отключили, чтобы не можно было вывести деньги?
ziks
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 17:20

  ziks написав:СМС специально отключили, чтобы не можно было вывести деньги?

Більше Фонда лежить?
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 17:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Flamingo написав:Есть же чОткий инструмент контроля - выписка. Вот если сумма провелась в выписке текущим днем - то она учтена за этот день для начисления %%. Соответственно - не провелась - не учтена - %% не будет. Для того чтобы все было как надо - стараться надо все проводить в опер-время опер-дня. Понятно что ситуации бывают разные. Но если вы в 23-58 вдруг вспомнили что вам что-то надо долить/вывести - то ИМХО уже "поздно пить боржоми" - надо "расслабиться и получить удовольствие".

"Более лучше чОткий" инструмент контроля - эксель. И практика. Но - только контроля, потому что понимания механизма он не дает.
Я вот проанализировал свои данные...

За 23:58 не скажу, но тянучка в 23:56 провелась той же датой, в начислении %% учтена за ту же дату.

Но и тут, и в другом банке наблюдаю начисление %% и кешбеков со "вчерашней" проводкой.
В выписке красиво: дата операции 13.04, дата проводки 12.04.

С начислением %% по таким "выплатным" операциям тоже на первый взгляд чехарда, потому что они включены то в этот день, а то в предыдущий, то в прошедший месяц, а то в следующий.

Но для "обычных" операций пользователя %% начисляются по дате проводки.

Но 100% гарантиии никто не даст.
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 17:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

  mustbe написав:Самая правдоподобная теория: момент фиксации - полночь.
Ввиду её простоты и очевидности, а также отсутствия других теорий - её и придерживаемся )
Просто выше так уверенно об этом говорили, что думал, что есть какие-то этому подтверждения

Если речь обо мне, то я не "так уверенно об этом говорил".
И уже указывал Вам, что написал "УСЛОВНО говоря".

А подтверждения и условия - в моем предыдущем сообщении.
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 17:54

Ранее тут писали некоторые обладатели пенсионных чудо-карт, что в приложении пенс карта отображается как карта для выплат. Вот и у меня так, и это таки трохи напрягает, тк для выплат совсем другие %. В договоре-то указана как пенсионная, но мало ли как её "завели" в систему банка...
Подозреваю, что у всех так, но есть ли кого-то, у кого пенс карта отображается в додатке именно как пенсионная?
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 17:59

  Oberon написав:Ранее тут писали некоторые обладатели пенсионных чудо-карт, что в приложении пенс карта отображается как карта для выплат. Вот и у меня так, и это таки трохи напрягает, тк для выплат совсем другие %. В договоре-то указана как пенсионная, но мало ли как её "завели" в систему банка...
Подозреваю, что у всех так, но есть ли кого-то, у кого пенс карта отображается в додатке именно как пенсионная?


конечно нет, им же нельзя в ПФ, чтобы не смущать и не нарываться не будет такой формулировки
cohan
 
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