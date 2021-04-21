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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4727472847294730

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
103
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 18:03

Прийшов пуш від банку із назвою "Важлива інформація"
клацнув по ньому - запустився додаток, а СМС не приходить, що за нафіг...

хто в курсі що за така важлива інформація прийшла клієнтам
і чому щоб прочитати пуш треба заходити в додаток :?: :!:
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 18:03

  cohan написав:
  Oberon написав:Ранее тут писали некоторые обладатели пенсионных чудо-карт, что в приложении пенс карта отображается как карта для выплат. Вот и у меня так, и это таки трохи напрягает, тк для выплат совсем другие %. В договоре-то указана как пенсионная, но мало ли как её "завели" в систему банка...
Подозреваю, что у всех так, но есть ли кого-то, у кого пенс карта отображается в додатке именно как пенсионная?


конечно нет, им же нельзя в ПФ, чтобы не смущать и не нарываться не будет такой формулировки

В ПФ-то им нельзя, а открывать карты пенсионерам- запросто и называть их в эту честь пенсионными. Правда, тоже паливно))
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 18:32

  greenozon написав:Прийшов пуш від банку із назвою "Важлива інформація"
клацнув по ньому - запустився додаток, а СМС не приходить, що за нафіг...

хто в курсі що за така важлива інформація прийшла клієнтам
і чому щоб прочитати пуш треба заходити в додаток :?: :!:


Бобік здох - кіна не буде...
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 18:38

Оце називається тримай вільні кошти у скунса - не віддає, смс не приходять (( Ганьба!

UPD: Скунс стверджує що розіслав всім Пуш сповіщення про технічні проблеми хвилин 15 назад, комусь приходило?
miltador
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 18:49

Re: Форвард Банк Forward Bank

greenozon написав:Прийшов пуш від банку із назвою "Важлива інформація"
клацнув по ньому - запустився додаток, а СМС не приходить, що за нафіг...

хто в курсі що за така важлива інформація прийшла клієнтам
і чому щоб прочитати пуш треба заходити в додаток :?: :!:
Статистика/звіт банку за минулий рік. Всьо чотко
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 18:49

  miltador написав:Оце називається тримай вільні кошти у скунса - не віддає, смс не приходять (( Ганьба!

UPD: Скунс стверджує що розіслав всім Пушкіна сповіщення про технічні проблеми хвилин 15 назад, комусь приходило?


Пришло. Важлива информация. СМС нема, мы працюемо.
oksana--61
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