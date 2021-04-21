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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 кві, 2021 18:03
Прийшов пуш від банку із назвою "Важлива інформація"
клацнув по ньому - запустився додаток, а СМС не приходить, що за нафіг...
хто в курсі що за така важлива інформація прийшла клієнтам
і чому щоб прочитати пуш треба заходити в додаток
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greenozon
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Додано: Сер 21 кві, 2021 18:03
cohan написав: Oberon написав:
Ранее тут писали некоторые обладатели пенсионных чудо-карт, что в приложении пенс карта отображается как карта для выплат. Вот и у меня так, и это таки трохи напрягает, тк для выплат совсем другие %. В договоре-то указана как пенсионная, но мало ли как её "завели" в систему банка...
Подозреваю, что у всех так, но есть ли кого-то, у кого пенс карта отображается в додатке именно как пенсионная?
конечно нет, им же нельзя в ПФ, чтобы не смущать и не нарываться не будет такой формулировки
В ПФ-то им нельзя, а открывать карты пенсионерам- запросто и называть их в эту честь пенсионными. Правда, тоже паливно))
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Oberon
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Додано: Сер 21 кві, 2021 18:32
greenozon написав:
Прийшов пуш від банку із назвою "Важлива інформація"
клацнув по ньому - запустився додаток, а СМС не приходить, що за нафіг...
хто в курсі що за така важлива інформація прийшла клієнтам
і чому щоб прочитати пуш треба заходити в додаток
Бобік здох - кіна не буде...
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jay2004
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Додано: Сер 21 кві, 2021 18:38
Оце називається тримай вільні кошти у скунса - не віддає, смс не приходять (( Ганьба!
UPD: Скунс стверджує що розіслав всім Пуш сповіщення про технічні проблеми хвилин 15 назад, комусь приходило?
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miltador
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Додано: Сер 21 кві, 2021 18:49
greenozon написав:
Прийшов пуш від банку із назвою "Важлива інформація"
клацнув по ньому - запустився додаток, а СМС не приходить, що за нафіг...
хто в курсі що за така важлива інформація прийшла клієнтам
і чому щоб прочитати пуш треба заходити в додаток
Статистика/звіт банку за минулий рік. Всьо чотко
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Додано: Сер 21 кві, 2021 18:49
miltador написав:
Оце називається тримай вільні кошти у скунса - не віддає, смс не приходять (( Ганьба!
UPD: Скунс стверджує що розіслав всім Пушкіна сповіщення про технічні проблеми хвилин 15 назад, комусь приходило?
Пришло. Важлива информация. СМС нема, мы працюемо.
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