Отсутствие нового пластика не очень актуальная проблема. Картм действительны до 2025 г. До того времени ещё десять раз условия могут поменять и карта может стать не интересной. А пока условия интересные, можно пользоваться.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 кві, 2021 21:39
Отсутствие нового пластика не очень актуальная проблема. Картм действительны до 2025 г. До того времени ещё десять раз условия могут поменять и карта может стать не интересной. А пока условия интересные, можно пользоваться.
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