RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4728472947304731

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
103
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 21:39

  Goodman написав:
  Flamingo написав:Никак. Карта пенсионная от форварда не имеет никакого отношения к выплате пенсии. Читайте щитильнее что в этой ветке пишут по этому поводу
а ето разве карта? просто временная передержка - срок вийдет. нових нет - одні приемні спогади.

Отсутствие нового пластика не очень актуальная проблема. Картм действительны до 2025 г. До того времени ещё десять раз условия могут поменять и карта может стать не интересной. А пока условия интересные, можно пользоваться.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2699
З нами з: 31.07.19
Подякував: 72 раз.
Подякували: 351 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4728472947304731
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9454, 9455, 9456
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
94558 11420000
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 кві, 2021 20:00
newbie
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 781, 782, 783
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
7823 1755617
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 кві, 2021 16:48
cohan
Идея Банк 1 ... 1932, 1933, 1934
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
19337 2764496
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 кві, 2021 16:40
ВIВ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.