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Форвард Банк Forward Bank
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Додано: Сер 21 кві, 2021 21:39
Goodman написав: Flamingo написав:
Никак. Карта пенсионная от форварда не имеет никакого отношения к выплате пенсии. Читайте щитильнее что в этой ветке пишут по этому поводу
а ето разве карта? просто временная передержка - срок вийдет. нових нет - одні приемні спогади.
Отсутствие нового пластика не очень актуальная проблема. Картм действительны до 2025 г. До того времени ещё десять раз условия могут поменять и карта может стать не интересной. А пока условия интересные, можно пользоваться.
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Додано: Сер 21 кві, 2021 23:20
swan forever написав:
А если уже получаешь пенсию в примат, то как перейти к форвард?
Скажите, пожалуйста - а зачем? Какие причины для такого перехода?
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Додано: Сер 21 кві, 2021 23:47
Квесторе_поверніться написав:
Пенсійний депо в Фарсі з 55 років дають а пенсійну карту можуть з 18 давати.
Тут порушень немає...тим більше шо виплат з Фонду на пенсійну не буде
.
Чим ви підтверджуєте це твердження, чим цей картковий рахунок відрізняється від інших?
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