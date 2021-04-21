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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4728472947304731

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
103
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 21:39

  Goodman написав:
  Flamingo написав:Никак. Карта пенсионная от форварда не имеет никакого отношения к выплате пенсии. Читайте щитильнее что в этой ветке пишут по этому поводу
а ето разве карта? просто временная передержка - срок вийдет. нових нет - одні приемні спогади.

Отсутствие нового пластика не очень актуальная проблема. Картм действительны до 2025 г. До того времени ещё десять раз условия могут поменять и карта может стать не интересной. А пока условия интересные, можно пользоваться.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 23:20

Re: Форвард Банк Forward Bank

  swan forever написав:А если уже получаешь пенсию в примат, то как перейти к форвард?

Скажите, пожалуйста - а зачем? Какие причины для такого перехода?
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 23:47

  Квесторе_поверніться написав:Пенсійний депо в Фарсі з 55 років дають а пенсійну карту можуть з 18 давати.
Тут порушень немає...тим більше шо виплат з Фонду на пенсійну не буде.

Чим ви підтверджуєте це твердження, чим цей картковий рахунок відрізняється від інших?
VASH
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 02:02

  VASH написав:
  Квесторе_поверніться написав:Пенсійний депо в Фарсі з 55 років дають а пенсійну карту можуть з 18 давати.
Тут порушень немає...тим більше шо виплат з Фонду на пенсійну не буде.

Чим ви підтверджуєте це твердження, чим цей картковий рахунок відрізняється від інших?

Ви не читали кілька останніх сторінок цієї гілки? Пенсійний фонд наразі не працює з "Форвард-Банком", тому виплат з Фонду на пенсійну не буде :roll:
AleksD
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