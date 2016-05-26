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Форвард Банк Forward Bank
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Додано: Сер 21 кві, 2021 21:39
Goodman написав: Flamingo написав:
Никак. Карта пенсионная от форварда не имеет никакого отношения к выплате пенсии. Читайте щитильнее что в этой ветке пишут по этому поводу
а ето разве карта? просто временная передержка - срок вийдет. нових нет - одні приемні спогади.
Отсутствие нового пластика не очень актуальная проблема. Картм действительны до 2025 г. До того времени ещё десять раз условия могут поменять и карта может стать не интересной. А пока условия интересные, можно пользоваться.
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Додано: Сер 21 кві, 2021 23:20
swan forever написав:
А если уже получаешь пенсию в примат, то как перейти к форвард?
Скажите, пожалуйста - а зачем? Какие причины для такого перехода?
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Додано: Сер 21 кві, 2021 23:47
Квесторе_поверніться написав:
Пенсійний депо в Фарсі з 55 років дають а пенсійну карту можуть з 18 давати.
Тут порушень немає...тим більше шо виплат з Фонду на пенсійну не буде
.
Чим ви підтверджуєте це твердження, чим цей картковий рахунок відрізняється від інших?
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VASH
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Додано: Чет 22 кві, 2021 02:02
VASH написав: Квесторе_поверніться написав:
Пенсійний депо в Фарсі з 55 років дають а пенсійну карту можуть з 18 давати.
Тут порушень немає...тим більше шо виплат з Фонду на пенсійну не буде
.
Чим ви підтверджуєте це твердження, чим цей картковий рахунок відрізняється від інших?
Ви не читали кілька останніх сторінок цієї гілки? Пенсійний фонд наразі не працює з "Форвард-Банком", тому виплат з Фонду на пенсійну не буде
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AleksD
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Додано: Чет 22 кві, 2021 05:44
Доброе утро. РД у меня по кредитке 26.04, значит включительно? 26.04 ещё можно гасить?
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malinin007
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Додано: Чет 22 кві, 2021 06:27
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 22 кві, 2021 06:28
malinin007 написав:
Доброе утро. РД у меня по кредитке 26.04, значит включительно? 26.04 ещё можно гасить?
І Вам доброго злоровячка.
26 на ранок сума вже має бути на рахунку.
Краще погасити 23.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 22 кві, 2021 06:41
Випы готовы на то чтобы получать меньший процент на остаток и при этом платить комис за снятие нала уже от 1000 USD/EUR. "Нищебродам" же сии привилегии доступны только от 5000. Ну и платят нищебродам повышенный процент, чтобы показать как далеко им до випов, плюющих на такую мелочь как % на остаток
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Flamingo
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Додано: Чет 22 кві, 2021 07:26
Oberon написав:
у кого пенс карта отображается в додатке именно как пенсионная?
В недрах ИБ эта карта фигурирует как "KOKO КАРД (пенсiйна)".
Так что - всё норм. На названия "для выплат" можно не обращать внимания
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mustbe
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Додано: Чет 22 кві, 2021 08:58
По поводу уменьшение ставок по депо - снизилась только ставка, бонус остался без изменений - максимальная ставка теперь 12,35%.
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