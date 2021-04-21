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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 кві, 2021 12:01
mustbe написав: Oberon написав:
у кого пенс карта отображается в додатке именно как пенсионная?
В недрах ИБ эта карта фигурирует как "KOKO КАРД (пенсiйна)".
Так что - всё норм. На названия "для выплат" можно не обращать внимания
Таки да. Я уже для самоуспокоения и на горячке уточнил как карта у них с системе числится- как и по договору, всё ок
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Додано: Чет 22 кві, 2021 12:11
Кто знает есть ли какие-то терминалы (Сити 24 Easy Pay и проч) через которые можно пополнять карты Форварда без комиссии?
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бульбик
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Додано: Чет 22 кві, 2021 12:14
бульбик написав:
Кто знает есть ли какие-то терминалы (Сити 24 Easy Pay и проч) через которые можно пополнять карты Форварда без комиссии?
оформляете карту моно, пополняете через айбоксы (их как грязи) без комиссий и пуляете р2р на форвард (без комиссий).
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