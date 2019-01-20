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Форвард Банк Forward Bank
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Додано: Чет 22 кві, 2021 12:01
mustbe написав: Oberon написав:
у кого пенс карта отображается в додатке именно как пенсионная?
В недрах ИБ эта карта фигурирует как "KOKO КАРД (пенсiйна)".
Так что - всё норм. На названия "для выплат" можно не обращать внимания
Таки да. Я уже для самоуспокоения и на горячке уточнил как карта у них с системе числится- как и по договору, всё ок
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Oberon
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Додано: Чет 22 кві, 2021 12:11
Кто знает есть ли какие-то терминалы (Сити 24 Easy Pay и проч) через которые можно пополнять карты Форварда без комиссии?
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бульбик
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Додано: Чет 22 кві, 2021 12:14
бульбик написав:
Кто знает есть ли какие-то терминалы (Сити 24 Easy Pay и проч) через которые можно пополнять карты Форварда без комиссии?
оформляете карту моно, пополняете через айбоксы (их как грязи) без комиссий и пуляете р2р на форвард (без комиссий).
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vitaliian
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Додано: Чет 22 кві, 2021 12:41
vitaliian
Спасибо за совет!
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бульбик
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Додано: Чет 22 кві, 2021 12:44
бульбик написав:
Кто знает есть ли какие-то терминалы (Сити 24 Easy Pay и проч) через которые можно пополнять карты Форварда без комиссии?
Недавно на ветке писали:
195375n написав:
Может кому пригодится.
Пополнять карту ,без комис, быстро.
Возможно через
терминал EasyPay
Они есть много и часто)))
Выбрать банки-
Форвард-пополнение по номеру карты-вводим моб тел.
Деньги зачисляются сразу.
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Oberon
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Додано: Чет 22 кві, 2021 15:23
Сколько времени обычно уходит, чтобы выпустил банк сеп?
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andreyiskra
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Додано: Чет 22 кві, 2021 15:30
andreyiskra написав:
Сколько времени обычно уходит, чтобы выпустил банк сеп?
до трех часов
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cohan
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Додано: Чет 22 кві, 2021 15:38
Понял, спасибо, а макс сумма без вопросов со стороны банка?
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Додано: Чет 22 кві, 2021 16:01
vitaliian написав:
оформляете карту моно, пополняете через айбоксы (их как грязи) без комиссий и пуляете р2р на форвард (без комиссий).
Не пуляем р2р на Форвард, а тянем Форвардом с Моно для проводки в этот же день.
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