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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4729473047314732

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
103
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 12:01

  mustbe написав:
  Oberon написав:у кого пенс карта отображается в додатке именно как пенсионная?

В недрах ИБ эта карта фигурирует как "KOKO КАРД (пенсiйна)".
Так что - всё норм. На названия "для выплат" можно не обращать внимания

Таки да. Я уже для самоуспокоения и на горячке уточнил как карта у них с системе числится- как и по договору, всё ок :)
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 12:11

Re: Форвард Банк Forward Bank

Кто знает есть ли какие-то терминалы (Сити 24 Easy Pay и проч) через которые можно пополнять карты Форварда без комиссии?
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 12:14

  бульбик написав:Кто знает есть ли какие-то терминалы (Сити 24 Easy Pay и проч) через которые можно пополнять карты Форварда без комиссии?

оформляете карту моно, пополняете через айбоксы (их как грязи) без комиссий и пуляете р2р на форвард (без комиссий).
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 12:41

vitaliian
Спасибо за совет!
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 12:44

  бульбик написав:Кто знает есть ли какие-то терминалы (Сити 24 Easy Pay и проч) через которые можно пополнять карты Форварда без комиссии?

Недавно на ветке писали:
195375n написав:
Может кому пригодится.
Пополнять карту ,без комис, быстро.
Возможно через
терминал EasyPay
Они есть много и часто)))
Выбрать банки-
Форвард-пополнение по номеру карты-вводим моб тел.
Деньги зачисляются сразу.
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 15:23

Re: Форвард Банк Forward Bank

Сколько времени обычно уходит, чтобы выпустил банк сеп?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 15:30

  andreyiskra написав:Сколько времени обычно уходит, чтобы выпустил банк сеп?


до трех часов
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 15:38

Re: Форвард Банк Forward Bank

Понял, спасибо, а макс сумма без вопросов со стороны банка?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 16:01

  vitaliian написав:оформляете карту моно, пополняете через айбоксы (их как грязи) без комиссий и пуляете р2р на форвард (без комиссий).

Не пуляем р2р на Форвард, а тянем Форвардом с Моно для проводки в этот же день.
Striker
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