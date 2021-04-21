Таки да. Я уже для самоуспокоения и на горячке уточнил как карта у них с системе числится- как и по договору, всё ок
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Додано: Чет 22 кві, 2021 12:01
Таки да. Я уже для самоуспокоения и на горячке уточнил как карта у них с системе числится- как и по договору, всё ок
Додано: Чет 22 кві, 2021 12:11
Re: Форвард Банк Forward Bank
Кто знает есть ли какие-то терминалы (Сити 24 Easy Pay и проч) через которые можно пополнять карты Форварда без комиссии?
Додано: Чет 22 кві, 2021 12:14
Додано: Чет 22 кві, 2021 12:44
Недавно на ветке писали:
195375n написав:
Может кому пригодится.
Пополнять карту ,без комис, быстро.
Возможно через
терминал EasyPay
Они есть много и часто)))
Выбрать банки-
Форвард-пополнение по номеру карты-вводим моб тел.
Деньги зачисляются сразу.
Додано: Чет 22 кві, 2021 15:23
Re: Форвард Банк Forward Bank
Сколько времени обычно уходит, чтобы выпустил банк сеп?
Додано: Чет 22 кві, 2021 15:30
Додано: Чет 22 кві, 2021 15:38
Re: Форвард Банк Forward Bank
Понял, спасибо, а макс сумма без вопросов со стороны банка?
Додано: Чет 22 кві, 2021 16:01
Додано: Чет 22 кві, 2021 17:48
Re: Форвард Банк Forward Bank
1.Вопрос по отключению платных смс и подключению пуш. Чем отличается "Настройки"-"параметры" -"услуга СМС сервис с пуш-уведомлениями" (у меня после получения карты выключено) и "Главная"-тап по карте-информация-управление СМСсервисом-включить СМСсервис(у меня после получения карты тоже выключено).
2.В телефоне в банкинг нельзя заходить по отпечатку пальца? Только можно установить пин-код?
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