Golf_streem написав:1.Вопрос по отключению платных смс и подключению пуш. Чем отличается "Настройки"-"параметры" -"услуга СМС сервис с пуш-уведомлениями" (у меня после получения карты выключено) и "Главная"-тап по карте-информация-управление СМСсервисом-включить СМСсервис(у меня после получения карты тоже выключено). 2.В телефоне в банкинг нельзя заходить по отпечатку пальца? Только можно установить пин-код?
1. Для бесплатности в свойствах карты "СМС-сервис" должен быть включен, и в настройках "услуга СМС сервис с пуш-уведомлениями" включено. 2. Можно по отпечатку. В настройках в разделе "Безопасность" пункт.
Востаннє редагувалось ramzes4 в Чет 22 кві, 2021 18:05, всього редагувалось 1 раз.
Golf_streem написав:1.Вопрос по отключению платных смс и подключению пуш. Чем отличается "Настройки"-"параметры" -"услуга СМС сервис с пуш-уведомлениями" (у меня после получения карты выключено) и "Главная"-тап по карте-информация-управление СМСсервисом-включить СМСсервис(у меня после получения карты тоже выключено).
"Главная"-тап по карте-информация-управление СМСсервисом-включить СМСсервис - включите, иначе уведомления вообще не будут приходить.
"Настройки"-"параметры" -"услуга СМС сервис с пуш-уведомлениями" - включите, чтобы получать бесплатные пуши, иначе - будут платные смс.
Менеджер в банке сказала, что с кредитной комиссия не берется (при расчете кредитными средствами) только при оплате через ПОС терминалы. Даже если карта подвязана , например, в приложении Сильпо и расплачиваться приложением, то будет комис, потому как эта операция считается то ли перевод, то ли снятие. Это правда?