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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4730473147324733

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
103
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 18:02

  Golf_streem написав:1.Вопрос по отключению платных смс и подключению пуш. Чем отличается "Настройки"-"параметры" -"услуга СМС сервис с пуш-уведомлениями" (у меня после получения карты выключено) и "Главная"-тап по карте-информация-управление СМСсервисом-включить СМСсервис(у меня после получения карты тоже выключено).
2.В телефоне в банкинг нельзя заходить по отпечатку пальца? Только можно установить пин-код?

1. Для бесплатности в свойствах карты "СМС-сервис" должен быть включен, и в настройках "услуга СМС сервис с пуш-уведомлениями" включено.
2. Можно по отпечатку. В настройках в разделе "Безопасность" пункт.
Востаннє редагувалось ramzes4 в Чет 22 кві, 2021 18:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 18:03

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Golf_streem написав:1.Вопрос по отключению платных смс и подключению пуш. Чем отличается "Настройки"-"параметры" -"услуга СМС сервис с пуш-уведомлениями" (у меня после получения карты выключено) и "Главная"-тап по карте-информация-управление СМСсервисом-включить СМСсервис(у меня после получения карты тоже выключено).

"Главная"-тап по карте-информация-управление СМСсервисом-включить СМСсервис - включите, иначе уведомления вообще не будут приходить.

"Настройки"-"параметры" -"услуга СМС сервис с пуш-уведомлениями" - включите, чтобы получать бесплатные пуши, иначе - будут платные смс.
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 21:25

  andreyiskra написав:Понял, спасибо, а макс сумма без вопросов со стороны банка?

після 400К питають доки
до - не питались наразі
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 22:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

Менеджер в банке сказала, что с кредитной комиссия не берется (при расчете кредитными средствами) только при оплате через ПОС терминалы. Даже если карта подвязана , например, в приложении Сильпо и расплачиваться приложением, то будет комис, потому как эта операция считается то ли перевод, то ли снятие. Это правда?
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 22:31

Golf_streem Кешбек по Форварду больше балов по Сильпо. не привязиваю.
Хотите поиметь больше балов - крутите колесо фортуни в приложении.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 00:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Goodman написав:Кешбек по Форварду больше балов по Сильп

Вы имеете ввиду КБ 3% за кредитные? Мне (пока не было карты Форварда) ничего не мешало подвязать к приложению карту Моно и получать КБ на Моно и полуторные баллы по Сильпо. Колесо в Сильпо--это отдельная темища-). По-этому мой вопрос в силе.
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 00:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Golf_streem написав:Менеджер в банке сказала, что с кредитной комиссия не берется (при расчете кредитными средствами) только при оплате через ПОС терминалы. Даже если карта подвязана , например, в приложении Сильпо и расплачиваться приложением, то будет комис, потому как эта операция считается то ли перевод, то ли снятие. Это правда?

Мало похоже на правду.
Оплата на кассе (приложением) - это все равно оплата через пос-терминал.
Другие банки (Моно, Укрсиб) видят это именно так. Там же есть МСС.
Aktus
 
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