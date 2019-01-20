Додано: П'ят 23 кві, 2021 05:09

Golf_streem написав: Менеджер в банке сказала, что с кредитной комиссия не берется (при расчете кредитными средствами) только при оплате через ПОС терминалы. Даже если карта подвязана , например, в приложении Сильпо и расплачиваться приложением, то будет комис, потому как эта операция считается то ли перевод, то ли снятие. Это правда? Менеджер в банке сказала, что с кредитной комиссия не берется (при расчете кредитными средствами) только при оплате через ПОС терминалы. Даже если карта подвязана , например, в приложении Сильпо и расплачиваться приложением, то будет комис, потому как эта операция считается то ли перевод, то ли снятие. Это правда?

Или ваша менеджер глупа или вы что-то не правильно поняли. Дело в том что любая оплата идет через терминалы. В том числе и р2р переводы. Но у операций что в наземных, что в интернет терминалах есть признак "покупка" или "перевод". Если это покупка то за кредитные никаких санкций со стороны скунса не будет. А если вы к примеру в наземном терминале новой почты оплатите наложку физ лицу кредитными то поимеете аналогичный гемор как если сделаете р2р перевод. Поэтому важно не то это наземный или виртуальный терминал, а важно то на какой тип операции он прошит. Оплата товара через приложение сильпо это всегда покупка