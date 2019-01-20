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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 кві, 2021 07:00
swan forever написав:
Тут пишут о 10% на остаток, к примеру, на сайте пишут НОЛЬ. Кому верить?
На сайте пишут 10%
. Вы точно туда смотрите?
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 07:09
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Смотрел на сайте условия на карту для выплат, скачал пдф, если честно, то не увидел интересных условий. Тут пишут о 10% на остаток, к примеру, на сайте пишут НОЛЬ. Кому верить?[/quote]https://www.forward-bank.com/cards/koko_card_pension/
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