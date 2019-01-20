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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4731473247334734

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
103
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 07:00

Re: Форвард Банк Forward Bank

  swan forever написав:Тут пишут о 10% на остаток, к примеру, на сайте пишут НОЛЬ. Кому верить?

На сайте пишут 10%. Вы точно туда смотрите?
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 07:09

[/quote]
Смотрел на сайте условия на карту для выплат, скачал пдф, если честно, то не увидел интересных условий. Тут пишут о 10% на остаток, к примеру, на сайте пишут НОЛЬ. Кому верить?[/quote]
https://www.forward-bank.com/cards/koko_card_pension/
Spring
 
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