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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4731473247334734

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
103
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 07:00

Re: Форвард Банк Forward Bank

  swan forever написав:Тут пишут о 10% на остаток, к примеру, на сайте пишут НОЛЬ. Кому верить?

На сайте пишут 10%. Вы точно туда смотрите?
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 07:09

[/quote]
Смотрел на сайте условия на карту для выплат, скачал пдф, если честно, то не увидел интересных условий. Тут пишут о 10% на остаток, к примеру, на сайте пишут НОЛЬ. Кому верить?[/quote]
https://www.forward-bank.com/cards/koko_card_pension/
Spring
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:35

напомните плиз, для получения бонуса за оформленную Коко при заказе по рефералке нужно сделать какую то оплату?!? или достаточно пополнить карту?
как тут на практике, как долго (сколько дней) зачисляют бонус?
Lost
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:52

Шановна Support BForward !
Написав Вам в ПП.
Був би дуже вдячний за допомогу ;)
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 11:07

  Lost написав:напомните плиз, для получения бонуса за оформленную Коко при заказе по рефералке нужно сделать какую то оплату?!? или достаточно пополнить карту?
как тут на практике, как долго (сколько дней) зачисляют бонус?

По дебетних достатньо поповнити.
По кредитних плата від 150 грн ...тоді додатково + 100 грн грязними.
Бонус зазаховують на протязі декількох днів.
Але найважливіше користуватись привильним посиланням http://lx4.me/c/M1NMYoaB
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 12:05

  Lost написав:напомните плиз, для получения бонуса за оформленную Коко при заказе по рефералке нужно сделать какую то оплату?!? или достаточно пополнить карту?

Пополнение хоть на 1 грн. приведет к прилету 40,25грн. чистыми за дебитку и 80,5грн. за кредитку.
как долго (сколько дней) зачисляют бонус?

1-2 дня
Проверенная ссылка
https://kokocard.forward-bank.com/?utm_source=8275139&utm_medium=ref_prog
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 12:08

Re: Форвард Банк Forward Bank

Что-то банк начал интересного предлагать, вижу опять актуализировал ось хвастанье у кого длиней.
anis
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 12:40

  anis написав:Что-то банк начал интересного предлагать, вижу опять актуализировал ось хвастанье у кого длиней.

Ну так пенсионку же. Вот проветривальщики и возбудились ;). Но мозгов не хватает понять простую истину что в этой ветке сидит 99% уже переходивших когда либо по разным рефералкам. И новая заявка на пенсионку ничего не даст. Проветривальщики от этого получат лишь дырку от бублика, а владелец пенсионки получит свои 40.25 и без любой рефералки потому как так работает Коло друзив. И в случае наличия уже любой КоКо новый переход по рефералке - бечполезная трата времени и сил какой бы суперправильной их рефералка не была. Но то таке... ;)
Flamingo
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