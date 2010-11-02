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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 кві, 2021 07:00
Re: Форвард Банк Forward Bank
На сайте
Додано: П'ят 23 кві, 2021 07:09
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Смотрел на сайте условия на карту для выплат, скачал пдф, если честно, то не увидел интересных условий. Тут пишут о 10% на остаток, к примеру, на сайте пишут НОЛЬ. Кому верить?[/quote]
Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:35
напомните плиз, для получения бонуса за оформленную Коко при заказе по рефералке нужно сделать какую то оплату?!? или достаточно пополнить карту?
как тут на практике, как долго (сколько дней) зачисляют бонус?
Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:52
Шановна Support BForward !
Написав Вам в ПП.
Був би дуже вдячний за допомогу
Додано: П'ят 23 кві, 2021 11:07
По дебетних достатньо поповнити.
По кредитних плата від 150 грн ...тоді додатково + 100 грн грязними.
Бонус зазаховують на протязі декількох днів.
Але найважливіше користуватись привильним посиланням
Додано: П'ят 23 кві, 2021 12:05
Пополнение хоть на 1 грн. приведет к прилету 40,25грн. чистыми за дебитку и 80,5грн. за кредитку.
1-2 дня
Проверенная ссылка
Додано: П'ят 23 кві, 2021 12:08
Re: Форвард Банк Forward Bank
Что-то банк начал интересного предлагать, вижу опять актуализировал ось хвастанье у кого длиней.
Додано: П'ят 23 кві, 2021 12:40
Ну так пенсионку же. Вот проветривальщики и возбудились . Но мозгов не хватает понять простую истину что в этой ветке сидит 99% уже переходивших когда либо по разным рефералкам. И новая заявка на пенсионку ничего не даст. Проветривальщики от этого получат лишь дырку от бублика, а владелец пенсионки получит свои 40.25 и без любой рефералки потому как так работает Коло друзив. И в случае наличия уже любой КоКо новый переход по рефералке - бечполезная трата времени и сил какой бы суперправильной их рефералка не была. Но то таке...
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