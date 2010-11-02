unknownurl написав:В сборнике тарифов на сайте (
https://www.forward-bank.com/credits/ab... z_2003.pdf) по карте КОКО Кард (для выплат) ставка на остаток - 0%, в приложении - 10%
В сборнике тарифов то не пенсионная карта.
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:09
Re: Форвард Банк Forward Bank
В сборнике тарифов то не пенсионная карта.
Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:14
Все прекрасно работает, по переходу по рефералке. Спасибо, тем, кто оформил по моей, зашли приветственные бонусы. Кому надо, пишите в личку, поделюсь ссылкой и подскажу, как правильно сделать заказ карты с 10% на остаток
Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:34
Re: Форвард Банк Forward Bank
Вопрос немного не в тему: а я один кто перестал видеть любые подписи на форуме? Проверил в настройках, там всё включено как и было.
Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:44
Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:48
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