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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4732473347344735

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
103
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:09

Re: Форвард Банк Forward Bank

  unknownurl написав:В сборнике тарифов на сайте (https://www.forward-bank.com/credits/ab ... z_2003.pdf) по карте КОКО Кард (для выплат) ставка на остаток - 0%, в приложении - 10%

В сборнике тарифов то не пенсионная карта.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:14

Все прекрасно работает, по переходу по рефералке. Спасибо, тем, кто оформил по моей, зашли приветственные бонусы. Кому надо, пишите в личку, поделюсь ссылкой и подскажу, как правильно сделать заказ карты с 10% на остаток
Spring
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:34

Re: Форвард Банк Forward Bank

Вопрос немного не в тему: а я один кто перестал видеть любые подписи на форуме? Проверил в настройках, там всё включено как и было.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:44

  vitaliy_berdinskikh написав:Вопрос немного не в тему: а я один кто перестал видеть любые подписи на форуме? Проверил в настройках, там всё включено как и было.

Всім відключили. Тепер щоб подивитися підпис треба зайти в профіль користувача.
miltador
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:48

Принимайте в ряды "пенсионеров". :)
Зря только Сберегательный оформлял.

vitaliy_berdinskikh
Отключили всем благодаря проветривателям.

  Квесторе_поверніться написав:Але найважливіше користуватись привильним посиланням

  ukrprom2014 написав:Проверенная ссылка

Не ведитесь, там трояны по ссылкам. :lol:
Striker
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