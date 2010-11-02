Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:09
В сборнике тарифов то не пенсионная карта.
ingtrans
Повідомлень: 2706
З нами з: 31.07.19
Подякував: 72 раз.
Подякували: 358 раз.
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:14
Все прекрасно работает, по переходу по рефералке. Спасибо, тем, кто оформил по моей, зашли приветственные бонусы. Кому надо, пишите в личку, поделюсь ссылкой и подскажу, как правильно сделать заказ карты с 10% на остаток
Spring
Повідомлень: 344
З нами з: 04.02.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 44 раз.
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:34
Вопрос немного не в тему: а я один кто перестал видеть любые подписи на форуме? Проверил в настройках, там всё включено как и было.
vitaliy_berdinskikh
Повідомлень: 3861
З нами з: 06.08.19
Подякував: 880 раз.
Подякували: 577 раз.
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:44
vitaliy_berdinskikh написав:
Вопрос немного не в тему: а я один кто перестал видеть любые подписи на форуме? Проверил в настройках, там всё включено как и было.
Всім відключили. Тепер щоб подивитися підпис треба зайти в профіль користувача.
miltador
Повідомлень: 373
З нами з: 08.01.20
Подякував: 51 раз.
Подякували: 78 раз.
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:48
Принимайте в ряды "пенсионеров".
Зря только Сберегательный оформлял.
vitaliy_berdinskikh
Отключили всем благодаря проветривателям.
Квесторе_поверніться написав:
Але найважливіше користуватись привильним посиланням
ukrprom2014 написав:
Проверенная ссылка
Не ведитесь, там трояны по ссылкам.
Striker
Повідомлень: 1865
З нами з: 15.02.20
Подякував: 720 раз.
Подякували: 1315 раз.
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 14:39
Striker написав:
Принимайте в ряды "пенсионеров".
Зря только Сберегательный оформлял.
vitaliy_berdinskikh
Отключили всем благодаря проветривателям.
Квесторе_поверніться написав:
Але найважливіше користуватись привильним посиланням
ukrprom2014 написав:
Проверенная ссылка
Не ведитесь, там трояны по ссылкам.
Все перевірено...троянів не є.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 37215
З нами з: 22.11.13
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 15:36
Квесторе_поверніться написав:
Бонус
зазаховують на протязі
декількох днів.
ОФФТОП
Зараховують "на протязі" - тобто рос "на сквозняке"?
Може, все ж "протягом"?
AleksD
Повідомлень: 138
З нами з: 03.05.19
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 15:55
Барсік прислав на пошту свої досягнення за 1 кв 2021
усі аш-ки (Hxx) в нормі
https://www.forward-bank.com/press-cent ... 1_2021.jpg
greenozon
Повідомлень: 11211
З нами з: 01.06.14
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:28
ingtrans ну и бред. Лучше бы уже в ИБ и приложении показывали ID Cardtype, т.к. по названию хрен найдешь.
unknownurl
Повідомлень: 514
З нами з: 01.10.19
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:32
AleksD написав: Квесторе_поверніться написав:
Бонус
зазаховують на протязі
декількох днів.
ОФФТОП
Зараховують "на протязі" - тобто рос "на сквозняке"?
Може, все ж "протягом"?
Дякую за суттєве зауваження.
Зараховується через декілька днів. Годиться?
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 37215
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1868 раз.
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