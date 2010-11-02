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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4733473447354736>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
103
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:09

Re: Форвард Банк Forward Bank

  unknownurl написав:В сборнике тарифов на сайте (https://www.forward-bank.com/credits/ab ... z_2003.pdf) по карте КОКО Кард (для выплат) ставка на остаток - 0%, в приложении - 10%

В сборнике тарифов то не пенсионная карта.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:14

Все прекрасно работает, по переходу по рефералке. Спасибо, тем, кто оформил по моей, зашли приветственные бонусы. Кому надо, пишите в личку, поделюсь ссылкой и подскажу, как правильно сделать заказ карты с 10% на остаток
Spring
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:34

Re: Форвард Банк Forward Bank

Вопрос немного не в тему: а я один кто перестал видеть любые подписи на форуме? Проверил в настройках, там всё включено как и было.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:44

  vitaliy_berdinskikh написав:Вопрос немного не в тему: а я один кто перестал видеть любые подписи на форуме? Проверил в настройках, там всё включено как и было.

Всім відключили. Тепер щоб подивитися підпис треба зайти в профіль користувача.
miltador
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:48

Принимайте в ряды "пенсионеров". :)
Зря только Сберегательный оформлял.

vitaliy_berdinskikh
Отключили всем благодаря проветривателям.

  Квесторе_поверніться написав:Але найважливіше користуватись привильним посиланням

  ukrprom2014 написав:Проверенная ссылка

Не ведитесь, там трояны по ссылкам. :lol:
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 14:39

  Striker написав:Принимайте в ряды "пенсионеров". :)
Зря только Сберегательный оформлял.

vitaliy_berdinskikh
Отключили всем благодаря проветривателям.

  Квесторе_поверніться написав:Але найважливіше користуватись привильним посиланням

  ukrprom2014 написав:Проверенная ссылка

Не ведитесь, там трояны по ссылкам. :lol:

Все перевірено...троянів не є. :)
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 15:36

  Квесторе_поверніться написав:Бонус зазаховують на протязі декількох днів.

ОФФТОП
Зараховують "на протязі" - тобто рос "на сквозняке"?
Може, все ж "протягом"?
AleksD
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 15:55

Барсік прислав на пошту свої досягнення за 1 кв 2021
усі аш-ки (Hxx) в нормі

https://www.forward-bank.com/press-cent ... 1_2021.jpg
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:28

ingtrans ну и бред. Лучше бы уже в ИБ и приложении показывали ID Cardtype, т.к. по названию хрен найдешь.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:32

  AleksD написав:
  Квесторе_поверніться написав:Бонус зазаховують на протязі декількох днів.

ОФФТОП
Зараховують "на протязі" - тобто рос "на сквозняке"?
Може, все ж "протягом"?

Дякую за суттєве зауваження.
Зараховується через декілька днів. Годиться?
Квесторе_поверніться
 
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