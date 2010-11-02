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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4733473447354736

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
103
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:33

Re: Форвард Банк Forward Bank

Неужели первые? https://www.forward-bank.com/press-cent ... atsii-ema/
Menwyy
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:39

  Menwyy написав:Неужели первые? https://www.forward-bank.com/press-cent ... atsii-ema/

Як працює цей чудо сервіс?
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:41

  Flamingo написав:
  anis написав:Что-то банк начал интересного предлагать, вижу опять актуализировал ось хвастанье у кого длиней.

Ну так пенсионку же. Вот проветривальщики и возбудились ;). Но мозгов не хватает понять простую истину что в этой ветке сидит 99% уже переходивших когда либо по разным рефералкам. И новая заявка на пенсионку ничего не даст. Проветривальщики от этого получат лишь дырку от бублика, а владелец пенсионки получит свои 40.25 и без любой рефералки потому как так работает Коло друзив. И в случае наличия уже любой КоКо новый переход по рефералке - бечполезная трата времени и сил какой бы суперправильной их рефералка не была. Но то таке... ;)

Не факт
залив рефералку з паралельного акку, отримали обоє по пенсійній
А колись по дебетці давно брав чужу рефералку
отаке
wolt450
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:43

  wolt450 написав:
  Flamingo написав:
  anis написав:Что-то банк начал интересного предлагать, вижу опять актуализировал ось хвастанье у кого длиней.

Ну так пенсионку же. Вот проветривальщики и возбудились ;). Но мозгов не хватает понять простую истину что в этой ветке сидит 99% уже переходивших когда либо по разным рефералкам. И новая заявка на пенсионку ничего не даст. Проветривальщики от этого получат лишь дырку от бублика, а владелец пенсионки получит свои 40.25 и без любой рефералки потому как так работает Коло друзив. И в случае наличия уже любой КоКо новый переход по рефералке - бечполезная трата времени и сил какой бы суперправильной их рефералка не была. Но то таке... ;)

Не факт
залив рефералку з паралельного акку, отримали обоє по пенсійній
А колись по дебетці давно брав чужу рефералку
отаке

Не цю http://lx4.me/c/M1NMYoaB? :oops:
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:57

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паралельного (підконтрольного) :wink:
wolt450
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 18:24

  Menwyy написав:Неужели первые? https://www.forward-bank.com/press-cent ... atsii-ema/


Вітаю! Ми буди дуже швидкі, але не перші "У співпраці з Асоціацією ЄМА Forward Bank, одним із перших банків в Україні, запровадив сервіс Mobile Check. Гарного вечора!
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 18:50

Квесторе_поверніться

Вітаю! Пперед виконанням високоризикових операцій, банк робить запрос на перевірку, чи не було останнім часом заміни сім картки у клієнта. Це відбувається автоматично через АPi інтерфейс та триває долі секунди. А банку дозволяє краще оцінити ризики і запобігти виконанню цих високоризикових операцій, наприклад, видачу онлайн-кредиту на поцуплений фінансовий номер.
Support BForward
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 19:01

  Квесторе_поверніться написав:
  AleksD написав:
  Квесторе_поверніться написав:Бонус зазаховують на протязі декількох днів.

ОФФТОП
Зараховують "на протязі" - тобто рос "на сквозняке"?
Може, все ж "протягом"?

Дякую за суттєве зауваження.
Зараховується через декілька днів. Годиться?

А что ж Вы так быстро сдаетесь? ;) Помню на мое Вам аналогичное замечание мне тут вывалили (не вы другие форумчане), что можно и так и так. И будет правильно. Еще кажись цитаты корифеев (как бы не Франко) приводили. + еще кого-то. Лень искать, но кажись в прошлом году я так однажды "обжегся" на слабом и поверхностном знании "мови" :)
Flamingo
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  #<1 ... 4733473447354736
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