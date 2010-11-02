anis написав:Что-то банк начал интересного предлагать, вижу опять актуализировал ось хвастанье у кого длиней.
Ну так пенсионку же. Вот проветривальщики и возбудились . Но мозгов не хватает понять простую истину что в этой ветке сидит 99% уже переходивших когда либо по разным рефералкам. И новая заявка на пенсионку ничего не даст. Проветривальщики от этого получат лишь дырку от бублика, а владелец пенсионки получит свои 40.25 и без любой рефералки потому как так работает Коло друзив. И в случае наличия уже любой КоКо новый переход по рефералке - бечполезная трата времени и сил какой бы суперправильной их рефералка не была. Но то таке...
Не факт залив рефералку з паралельного акку, отримали обоє по пенсійній А колись по дебетці давно брав чужу рефералку отаке
anis написав:Что-то банк начал интересного предлагать, вижу опять актуализировал ось хвастанье у кого длиней.
Ну так пенсионку же. Вот проветривальщики и возбудились . Но мозгов не хватает понять простую истину что в этой ветке сидит 99% уже переходивших когда либо по разным рефералкам. И новая заявка на пенсионку ничего не даст. Проветривальщики от этого получат лишь дырку от бублика, а владелец пенсионки получит свои 40.25 и без любой рефералки потому как так работает Коло друзив. И в случае наличия уже любой КоКо новый переход по рефералке - бечполезная трата времени и сил какой бы суперправильной их рефералка не была. Но то таке...
Не факт залив рефералку з паралельного акку, отримали обоє по пенсійній А колись по дебетці давно брав чужу рефералку отаке
Вітаю! Пперед виконанням високоризикових операцій, банк робить запрос на перевірку, чи не було останнім часом заміни сім картки у клієнта. Це відбувається автоматично через АPi інтерфейс та триває долі секунди. А банку дозволяє краще оцінити ризики і запобігти виконанню цих високоризикових операцій, наприклад, видачу онлайн-кредиту на поцуплений фінансовий номер.
Квесторе_поверніться написав:Бонус зазаховують на протязі декількох днів.
ОФФТОП Зараховують "на протязі" - тобто рос "на сквозняке"? Може, все ж "протягом"?
Дякую за суттєве зауваження. Зараховується через декілька днів. Годиться?
А что ж Вы так быстро сдаетесь? Помню на мое Вам аналогичное замечание мне тут вывалили (не вы другие форумчане), что можно и так и так. И будет правильно. Еще кажись цитаты корифеев (как бы не Франко) приводили. + еще кого-то. Лень искать, но кажись в прошлом году я так однажды "обжегся" на слабом и поверхностном знании "мови"