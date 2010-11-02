unknownurl написав:ingtrans ну и бред. Лучше бы уже в ИБ и приложении показывали ID Cardtype, т.к. по названию хрен найдешь.
Ну ладно, все таки в онлайн банкинге отдается значение ID B2 (правда, в пользовательском интерфейсе не показывается), по которому можно в этом сборнике найти тариф, по которому обслуживается карта. Так что хоть и написано КОКО Кард (для выплат), все равно карта обслуживается по тарифам КОКО Кард (пенсионная).
Goodman написав:Можно где-то посмотреть виписку по карте за месяц? Отделения нет ВООБЩЕ, кредитний центр - далеко. Корона - неохота искать себе приключений. Спасибо.
Да хоть в приложении.
Наверное интересовало не то что в приложении, а то что "выписка". Goodman вы через приложуху напишите в прддержку что хотите получать ежемесячно выписку. Вам перезвонят, уточнят адрес мыла и каждый месяц будут слать по всем вашим картам выписки (через 1-2 дня от после дня месяца, который соответсвет дню заключения тот или иного договора по конкретной карте)