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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4734473547364737

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
103
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 19:51

  Menwyy написав:Неужели первые? https://www.forward-bank.com/press-cent ... atsii-ema/


у Сбера было давно, задолго до 2014го, как бы не в 2010-11
потом, видимо, сменился софт (в российском вроде есть и сейчас),
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 19:51

  Квесторе_поверніться написав:
  Menwyy написав:Неужели первые? https://www.forward-bank.com/press-cent ... atsii-ema/

Як працює цей чудо сервіс?


просто работает: гуглите ICCID access (android OR iOS)
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:02

Можно где-то посмотреть виписку по карте за месяц?
Отделения нет ВООБЩЕ, кредитний центр - далеко.
Корона - неохота искать себе приключений.
Спасибо.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:13

  Goodman написав:Можно где-то посмотреть виписку по карте за месяц?
Отделения нет ВООБЩЕ, кредитний центр - далеко.
Корона - неохота искать себе приключений.
Спасибо.

Да хоть в приложении.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:41

Re: Форвард Банк Forward Bank

  unknownurl написав:ingtrans ну и бред. Лучше бы уже в ИБ и приложении показывали ID Cardtype, т.к. по названию хрен найдешь.

Ну ладно, все таки в онлайн банкинге отдается значение ID B2 (правда, в пользовательском интерфейсе не показывается), по которому можно в этом сборнике найти тариф, по которому обслуживается карта. Так что хоть и написано КОКО Кард (для выплат), все равно карта обслуживается по тарифам КОКО Кард (пенсионная).
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 21:46

  ingtrans написав:
  Goodman написав:Можно где-то посмотреть виписку по карте за месяц?
Отделения нет ВООБЩЕ, кредитний центр - далеко.
Корона - неохота искать себе приключений.
Спасибо.

Да хоть в приложении.

Наверное интересовало не то что в приложении, а то что "выписка".
Goodman вы через приложуху напишите в прддержку что хотите получать ежемесячно выписку. Вам перезвонят, уточнят адрес мыла и каждый месяц будут слать по всем вашим картам выписки (через 1-2 дня от после дня месяца, который соответсвет дню заключения тот или иного договора по конкретной карте)
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 22:26

  candidat написав:У кого-нибудь было такое, что отправляешь заполненную заявку на Коко-карту по ссылке другого клиента, а в ответ тебе - "Некоректний ІПН"? И это при том, что ты в этом банке клиент уже лет пять.


По ходу до сих пор не пофиксили
NDV
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 00:23

  miltador написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Вопрос немного не в тему: а я один кто перестал видеть любые подписи на форуме? Проверил в настройках, там всё включено как и было.

Всім відключили. Тепер щоб подивитися підпис треба зайти в профіль користувача.

Оце добра новина, нарешті. А то деякі за 50 грн горобця у полі заганяють, стають справжніми графоманами...
VASH
 
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  #<1 ... 4734473547364737
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