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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 кві, 2021 08:26
swan forever написав: Spring написав:
Все прекрасно работает, по переходу по рефералке. Спасибо, тем, кто оформил по моей, зашли приветственные бонусы. Кому надо, пишите в личку, поделюсь ссылкой и подскажу, как правильно сделать заказ карты с 10% на остаток
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