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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4735473647374738

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
103
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 08:26

  swan forever написав:
  Spring написав:Все прекрасно работает, по переходу по рефералке. Спасибо, тем, кто оформил по моей, зашли приветственные бонусы. Кому надо, пишите в личку, поделюсь ссылкой и подскажу, как правильно сделать заказ карты с 10% на остаток

Спросил

ЛС
Spring
 
Повідомлень: 346
З нами з: 04.02.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 44 раз.
 
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  #<1 ... 4735473647374738
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