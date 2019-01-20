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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 кві, 2021 08:26
swan forever написав: Spring написав:
Все прекрасно работает, по переходу по рефералке. Спасибо, тем, кто оформил по моей, зашли приветственные бонусы. Кому надо, пишите в личку, поделюсь ссылкой и подскажу, как правильно сделать заказ карты с 10% на остаток
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Додано: Суб 24 кві, 2021 17:03
Який зараз регламент по кешбеку? Вивів його зранку в п'ятницю, борг досі світиться
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Додано: Суб 24 кві, 2021 17:49
Сэп по субботам не ходит ?
Второй час в работе.
Думал что как в Вале
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Додано: Суб 24 кві, 2021 18:43
Коко карты в МС бильше только серебро накапливают?
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Додано: Суб 24 кві, 2021 18:44
chipmunk написав:Який зараз регламент по кешбеку? Вивів його зранку в п'ятницю, борг досі світиться
На следующий день около 14-15 часов появится в выписке. Погашение долга будет видно ещё на следующий день, хотя списание пройдёт, как погашение. Опыт только в рабочие дни.
Востаннє редагувалось lel
в Суб 24 кві, 2021 18:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 24 кві, 2021 18:44
chipmunk написав:
Який зараз регламент по кешбеку? Вивів його зранку в п'ятницю, борг досі світиться
По-моему, на следующий рабочий день зачисляется, т.е. в понедельник
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