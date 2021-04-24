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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4735473647374738

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
103
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 17:49

Сэп по субботам не ходит ?
Второй час в работе.
Думал что как в Вале
NO PASARAN
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Повідомлень: 296
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 18:43

Re: Форвард Банк Forward Bank

Коко карты в МС бильше только серебро накапливают?
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 18:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

chipmunk написав:Який зараз регламент по кешбеку? Вивів його зранку в п'ятницю, борг досі світиться
На следующий день около 14-15 часов появится в выписке. Погашение долга будет видно ещё на следующий день, хотя списание пройдёт, как погашение. Опыт только в рабочие дни.
Востаннє редагувалось lel в Суб 24 кві, 2021 18:45, всього редагувалось 1 раз.
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 18:44

  chipmunk написав:Який зараз регламент по кешбеку? Вивів його зранку в п'ятницю, борг досі світиться

По-моему, на следующий рабочий день зачисляется, т.е. в понедельник
vollena71
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 20:30

  Golf_streem написав:Коко карты в МС бильше только серебро накапливают?


ну да, золото - эквивалент 1% грязными, а тут своя программа кешбека
cohan
 
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  VASH написав:Оце добра новина, нарешті. А то деякі за 50 грн горобця у полі заганяють, стають справжніми графоманами...

Ага, але деякі з тих деяких примудряються і зараз доволі нав'язливо засвітити своїми ліхтарями в очі.
uavasylynka
 
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