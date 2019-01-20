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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 кві, 2021 08:43
vladimir_smirnov_61
У меня ссылка была в виде смс на тел.
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Додано: Сер 28 кві, 2021 09:17
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Додано: Сер 28 кві, 2021 10:24
vitaliy_berdinskikh написав:
Активация начисления процентов на остаток в Монобанке уже несколько лет (возможно была от старта).
В Моно была со старта.
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Додано: Сер 28 кві, 2021 11:28
vitaliy_berdinskikh речь и была об отмене выплаты %% на остаток, что сделает и скунс.
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lloydbanksua
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Додано: Сер 28 кві, 2021 11:42
lloydbanksua написав:
что сделает и скунс.
Где Форвард такое делает?
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ingtrans
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Додано: Сер 28 кві, 2021 11:43
ingtrans для новых карт с 21 мая.
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lloydbanksua
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Додано: Сер 28 кві, 2021 11:44
vitaliy_berdinskikh написав:
Причём тут вообще Приват?
Приват почав із того, що % на залишок давав, але їх треба було активовувати вручну
мабуть аналогія тут із таким підходом
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greenozon
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Додано: Сер 28 кві, 2021 11:46
lloydbanksua написав:ingtrans
для новых карт с 21 мая.
С чего Вы это взяли? Если имеется в виду текст на предыдущей странице, то там же другое написано.
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ingtrans
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Додано: Сер 28 кві, 2021 11:49
greenozon написав:
Приват почав із того, що % на залишок давав
Ну в mono так, кажется, отродясь было, а еще так в А-Банке, Sportbank. Может еще у кого, но так сразу не вспомню.
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ingtrans
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Додано: Сер 28 кві, 2021 12:56
ingtrans написав: lloydbanksua написав:ingtrans
для новых карт с 21 мая.
С чего Вы это взяли? Если имеется в виду текст на предыдущей странице, то там же другое написано.
ДКБО ніхто не читає...банка троха зекономить.
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