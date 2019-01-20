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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4739474047414742>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
103
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 08:43

vladimir_smirnov_61
У меня ссылка была в виде смс на тел.
195375n
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 09:17

CVV
Padun
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 10:24

  vitaliy_berdinskikh написав:Активация начисления процентов на остаток в Монобанке уже несколько лет (возможно была от старта).

В Моно была со старта.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 11:28

vitaliy_berdinskikh речь и была об отмене выплаты %% на остаток, что сделает и скунс.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 11:42

Re: Форвард Банк Forward Bank

  lloydbanksua написав:что сделает и скунс.

Где Форвард такое делает?
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 11:43

ingtrans для новых карт с 21 мая.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 11:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

  vitaliy_berdinskikh написав:Причём тут вообще Приват?


Приват почав із того, що % на залишок давав, але їх треба було активовувати вручну :)
мабуть аналогія тут із таким підходом
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 11:46

  lloydbanksua написав:ingtrans для новых карт с 21 мая.

С чего Вы это взяли? Если имеется в виду текст на предыдущей странице, то там же другое написано.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 11:49

Re: Форвард Банк Forward Bank

  greenozon написав:Приват почав із того, що % на залишок давав

Ну в mono так, кажется, отродясь было, а еще так в А-Банке, Sportbank. Может еще у кого, но так сразу не вспомню.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 12:56

  ingtrans написав:
  lloydbanksua написав:ingtrans для новых карт с 21 мая.

С чего Вы это взяли? Если имеется в виду текст на предыдущей странице, то там же другое написано.

ДКБО ніхто не читає...банка троха зекономить.
Квесторе_поверніться
 
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