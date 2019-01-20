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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 кві, 2021 13:02
Квесторе_поверніться
информация также представлена в Сборнике тарифов и, скорее всего, будет обновлена в тарифах на страницах карт.
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Додано: Сер 28 кві, 2021 13:10
unknownurl написав:Квесторе_поверніться
информация также представлена в Сборнике тарифов и, скорее всего, будет обновлена в тарифах на страницах карт.
3.5-3.8 це не збірник тарифів.
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Квесторе_поверніться
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