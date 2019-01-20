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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4739474047414742

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
103
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 13:02

Квесторе_поверніться
информация также представлена в Сборнике тарифов и, скорее всего, будет обновлена в тарифах на страницах карт.
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Повідомлень: 520
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Подякували: 135 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 13:10

  unknownurl написав:Квесторе_поверніться
информация также представлена в Сборнике тарифов и, скорее всего, будет обновлена в тарифах на страницах карт.

3.5-3.8 це не збірник тарифів.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37249
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1870 раз.
 
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  #<1 ... 4739474047414742
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