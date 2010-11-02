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Форвард Банк Forward Bank
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Додано: Сер 28 кві, 2021 15:56
Hella написав:
У банка есть какие-то ограничения?
Вчера перекидывал несколько тысяч на свой счёт ФОП в другом банке - дошло как обычно.
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Додано: Сер 28 кві, 2021 16:28
Ромасик написав: Hella написав:
Вчера три раза пыталась перевести 250 грн на карту Альфы (там был нужный кэшбек). Три раза получила отказ. Но оплата на Мейкапе картой прошла моментально.
До этого дня пару раз переводила, все было нормально.
У банка есть какие-то ограничения?
банк обычно присылает причину отказа
гм... вменяемую? я потому Форвард на СЭП онли и перевел, что p2p тут как повезет под настроение, ну было так , думаю, в декабре 2020 еще, хоть быстро назад стал возвращать - помню, куда грустнее все было
ПУМБ лучше всех шпарит p2p и Туду (не совсем удобно с вводом кода), а тут как-то висит в выполняемых, а потом через раз облом
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cohan
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Додано: Сер 28 кві, 2021 16:51
Ромасик написав: Пансер написав:
Хтось має досвід отримання картки в відділенні, що знаходиться не в області приписки. У вересні відмовили у видачі кредитки в сусідній області. Цікавить пенсійна дебетка.
пенсійну дають. Та і кредитку теж.
Подтверждаю
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Додано: Сер 28 кві, 2021 18:11
Кто-то сталкивался? Забрал сегодня пенсионную, через минут 20 попробовал активировать в приложении, не получилось, позвонил на гарячку, а там мне сказали, что активировать будет возможно не раньше 5.05 по техническим причинам. ВТФ?
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Додано: Сер 28 кві, 2021 18:14
unlock написав:
Кто-то сталкивался? Забрал сегодня пенсионную, через минут 20 попробовал активировать в приложении, не получилось, позвонил на гарячку, а там мне сказали, что активировать будет возможно не раньше 5.05 по техническим причинам. ВТФ?
Не ФОП случайно?
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Додано: Сер 28 кві, 2021 18:35
unlock написав:
Кто-то сталкивался? Забрал сегодня пенсионную, через минут 20 попробовал активировать в приложении, не получилось, позвонил на гарячку, а там мне сказали, что активировать будет возможно не раньше 5.05 по техническим причинам. ВТФ?
Тоже сегодня получила пенсионную. Активировать (по кнопке в приложении) получилось с третьего раза. Но пополнить не получалось (писали нет такого счета), пока я не установила пин-код (что логично, но меня об этом не предупредили, сказали что активации достаточно). Сейчас все работает.
Попробуйте установить пин, возможно в этом проблема.
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Додано: Сер 28 кві, 2021 19:14
cohan написав:
гм... вменяемую? я потому Форвард на СЭП онли и перевел, что p2p тут как повезет под настроение, ну было так , думаю, в декабре 2020 еще, хоть быстро назад стал возвращать - помню, куда грустнее все было
не припомню, чтобы у меня были проблемы с толкалкой скунса р2р или сеп. Сосалка обычно попадает на перелимит на безналичные операции. И это есть вменяемая причина. А для больших сум использую сеп.
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Ромасик
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Додано: Сер 28 кві, 2021 20:07
Ромасик написав: cohan написав:
гм... вменяемую? я потому Форвард на СЭП онли и перевел, что p2p тут как повезет под настроение, ну было так , думаю, в декабре 2020 еще, хоть быстро назад стал возвращать - помню, куда грустнее все было
не припомню, чтобы у меня были проблемы с толкалкой скунса р2р или сеп. Сосалка обычно попадает на перелимит на безналичные операции. И это есть вменяемая причина. А для больших сум использую сеп.
по суммам - после 15 с одной карты начинал выпендриваться, еле еле 50-60 выводить с двух получалось, может конечно так и надо , не знаю...
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Додано: Сер 28 кві, 2021 21:07
cohan, да, я с сумами больше 15К даже не рыпаюсь в р2р.
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Додано: Сер 28 кві, 2021 21:18
Ромасик написав:cohan
, да, я с сумами больше 15К даже не рыпаюсь в р2р.
p2p - ограничение платежной системой 14999 грн за одну транзакцию и 50000 грн. или 60000 грн. в сутки (в зависимости от платежной сисетмы). Сегодня первую половину дня p2p вообще не работало, потом просто плюнул и послал по СЭП.
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