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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4741474247434744

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 481
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
104
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 481
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 21:26

  ingtrans написав:
  unlock написав:Кто-то сталкивался? Забрал сегодня пенсионную, через минут 20 попробовал активировать в приложении, не получилось, позвонил на гарячку, а там мне сказали, что активировать будет возможно не раньше 5.05 по техническим причинам. ВТФ?

Не ФОП случайно?

Тогда ясно. Значит процессы изменились. Раньше от момента выдачи до момента активации проходило не больше 5 минут. Статус фопа стабилен последних 15 лет. Вывода 2: или раньше форвард не передавал в налоговую уведомление об открытии фопом счета физика, или передавал постфактум, что не совсем законно. Зная национальный менталитет, предполагаю, что первое.
Востаннє редагувалось unlock в Сер 28 кві, 2021 23:36, всього редагувалось 2 разів.
unlock
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 21:35

  unlock написав:
  ingtrans написав:
  unlock написав:Кто-то сталкивался? Забрал сегодня пенсионную, через минут 20 попробовал активировать в приложении, не получилось, позвонил на гарячку, а там мне сказали, что активировать будет возможно не раньше 5.05 по техническим причинам. ВТФ?

Не ФОП случайно?

Тогда ясно. Значит процессы изменились. Раньше от момента выдачи до момента активации проходило не больше 5 минут. Статус фопа стабилен последних 15 лет.

Ну за последние примерно полтора года не очень поменялись. Хотя последние пару карт давали активировать уже на следующий рабочий день.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 21:41

  ingtrans написав:
  unlock написав:
  ingtrans написав:Не ФОП случайно?

Тогда ясно. Значит процессы изменились. Раньше от момента выдачи до момента активации проходило не больше 5 минут. Статус фопа стабилен последних 15 лет.

Ну за последние примерно полтора года не очень поменялись. Хотя последние пару карт давали активировать уже на следующий рабочий день.

В позапрошлом году в начале декабря открывал коко-кредит. После выдачи карты, пока одевался перед выходом из отделения, уже пришла смс установить пин код. Карта неименная, была выдана в день обращения. Вечером того же дня ею же оплачивался подарок в магазине.
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 22:58

Ромасик банк обычно присылает причину отказа


Да нет, никаких объяснений, дело было в мобильном приложении. Просто через несколько минут сумма возвращалась обратно на счет и крестик - отказано.
Почему так и не поняла.
Hella
 
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