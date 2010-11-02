unlock написав:Кто-то сталкивался? Забрал сегодня пенсионную, через минут 20 попробовал активировать в приложении, не получилось, позвонил на гарячку, а там мне сказали, что активировать будет возможно не раньше 5.05 по техническим причинам. ВТФ?
Не ФОП случайно?
Тогда ясно. Значит процессы изменились. Раньше от момента выдачи до момента активации проходило не больше 5 минут. Статус фопа стабилен последних 15 лет. Вывода 2: или раньше форвард не передавал в налоговую уведомление об открытии фопом счета физика, или передавал постфактум, что не совсем законно. Зная национальный менталитет, предполагаю, что первое.
Востаннє редагувалось unlock в Сер 28 кві, 2021 23:36, всього редагувалось 2 разів.
unlock написав:Кто-то сталкивался? Забрал сегодня пенсионную, через минут 20 попробовал активировать в приложении, не получилось, позвонил на гарячку, а там мне сказали, что активировать будет возможно не раньше 5.05 по техническим причинам. ВТФ?
Не ФОП случайно?
Тогда ясно. Значит процессы изменились. Раньше от момента выдачи до момента активации проходило не больше 5 минут. Статус фопа стабилен последних 15 лет.
Ну за последние примерно полтора года не очень поменялись. Хотя последние пару карт давали активировать уже на следующий рабочий день.
Тогда ясно. Значит процессы изменились. Раньше от момента выдачи до момента активации проходило не больше 5 минут. Статус фопа стабилен последних 15 лет.
Ну за последние примерно полтора года не очень поменялись. Хотя последние пару карт давали активировать уже на следующий рабочий день.
В позапрошлом году в начале декабря открывал коко-кредит. После выдачи карты, пока одевался перед выходом из отделения, уже пришла смс установить пин код. Карта неименная, была выдана в день обращения. Вечером того же дня ею же оплачивался подарок в магазине.