Если запрашивали по реферальной ссылке то не дадут, идите в банк и на месте оформляйте.
При оформлении придумайте какого-то работодателя и адрес его, без адреса программа не даст оформить, надо заполнить поле.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 тра, 2021 12:25
Если запрашивали по реферальной ссылке то не дадут, идите в банк и на месте оформляйте.
При оформлении придумайте какого-то работодателя и адрес его, без адреса программа не даст оформить, надо заполнить поле.
Додано: Суб 01 тра, 2021 12:27
Re: Форвард Банк Forward Bank
Не подскажете,через сколько по времени доступны средства на карте для оплаты, если скидывал со ВсеКарты ПУМБа? В инет банке вроде доступны и видны, но при оплате пишет Угода видхилена.
Додано: Суб 01 тра, 2021 12:41
Додано: Суб 01 тра, 2021 13:35
Додано: Нед 02 тра, 2021 07:02
Пенсионную карту можно через горячую линию заказать и получить в кредитном центре? А то в городе нет отделения(
Додано: Нед 02 тра, 2021 07:09
Re: Форвард Банк Forward Bank
Можно, при условии . что она есть в курирующем отделении. Если нет в городе отделения. но есть точка кредитования в магазине , а в области только кредитний центр - то какова вероятность , что карту привезут из Киева? Скорее всего нулевая.
PS Вчера бил очередной квартальний обзвон от банка. Как всегда питались втюхать услугу кредитование наличними, которая вигодна только банку. Я указал - зачем мне кредит наличними? дайте лимит на карту. Девочка "пошла" уточнять информацию, через полминути видала - у меня нет доступа к Вашим продуктам, звоните на Г/Л, до свиданья.
Типичний банковский подход - клиент дойная корова. Страховщикам - только интересни страховки, микрокредитчикам - только кеш кредити, приложенцам - а ви пользуетесь приложением и все. Только доить, а кормит пусть кто-то другой.
Додано: Нед 02 тра, 2021 10:34
Re: Форвард Банк Forward Bank
Кормятся и сами отлично! Пока что пастбищ хватает для этого.
Додано: Нед 02 тра, 2021 12:06
Re: Форвард Банк Forward Bank
Подав заявку по рефці на другу Кокодебіт. Передзвонили, дізналися, що я хочу, і сказали що це не можливо.На моє питання - як це у одних можливо, а у інших ні, порадили звернутися у відділення - може там чимось допоможуть.
Додано: Нед 02 тра, 2021 19:14
Re: Форвард Банк Forward Bank
счета+++ ещё открывают? изменений нет?
Додано: Нед 02 тра, 2021 19:32
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