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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4753475447554756>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 481
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
104
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 481
Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 12:25

  nnallex написав:Посоветуйте плиз, как получить карту коко если работаешь не официально, что им говорить , а что лучше не говорить? несколько раз запрашивал карту и столько же раз отказ(

Если запрашивали по реферальной ссылке то не дадут, идите в банк и на месте оформляйте.
При оформлении придумайте какого-то работодателя и адрес его, без адреса программа не даст оформить, надо заполнить поле.
unicdima
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Повідомлень: 1419
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Подякував: 54 раз.
Подякували: 111 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 12:27

Re: Форвард Банк Forward Bank

Не подскажете,через сколько по времени доступны средства на карте для оплаты, если скидывал со ВсеКарты ПУМБа? В инет банке вроде доступны и видны, но при оплате пишет Угода видхилена.
_PORT_UA
 
Повідомлень: 743
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Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 12:41

  _PORT_UA написав:Не подскажете,через сколько по времени доступны средства на карте для оплаты, если скидывал со ВсеКарты ПУМБа? В инет банке вроде доступны и видны, но при оплате пишет Угода видхилена.


5 мая.
jay2004
 
Повідомлень: 2775
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Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 13:35

  nnallex написав:а бабушке 75 лет с пенсией 1200 грв дали кредитную линию 10,000 :lol:

75 это хорошо, значит моим еще не скоро порежут лимиты)
у бабушки есть постоянный доход, а у вас нет :wink: особенно, если лимит дал тот же банк, где у нее пенсионная карта.
пс. минпенсия 17** грн.
Ромасик
 
Повідомлень: 1878
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 07:02

Пенсионную карту можно через горячую линию заказать и получить в кредитном центре? А то в городе нет отделения(
vovareuckij
 
Повідомлень: 156
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Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 07:09

Re: Форвард Банк Forward Bank

  vovareuckij написав:Пенсионную карту можно через горячую линию заказать и получить в кредитном центре? А то в городе нет отделения(

Можно, при условии . что она есть в курирующем отделении. Если нет в городе отделения. но есть точка кредитования в магазине , а в области только кредитний центр - то какова вероятность , что карту привезут из Киева? Скорее всего нулевая.

PS Вчера бил очередной квартальний обзвон от банка. Как всегда питались втюхать услугу кредитование наличними, которая вигодна только банку. Я указал - зачем мне кредит наличними? дайте лимит на карту. Девочка "пошла" уточнять информацию, через полминути видала - у меня нет доступа к Вашим продуктам, звоните на Г/Л, до свиданья.
Типичний банковский подход - клиент дойная корова. Страховщикам - только интересни страховки, микрокредитчикам - только кеш кредити, приложенцам - а ви пользуетесь приложением и все. Только доить, а кормит пусть кто-то другой. :mrgreen:
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 10:34

Re: Форвард Банк Forward Bank

Кормятся и сами отлично! Пока что пастбищ хватает для этого.
anis
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 12:06

Re: Форвард Банк Forward Bank

Подав заявку по рефці на другу Кокодебіт. Передзвонили, дізналися, що я хочу, і сказали що це не можливо.На моє питання - як це у одних можливо, а у інших ні, порадили звернутися у відділення - може там чимось допоможуть.
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 19:14

Re: Форвард Банк Forward Bank

счета+++ ещё открывают? изменений нет?
idealstorm
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 19:32

  idealstorm написав:счета+++ ещё открывают? изменений нет?

Акція діє в період з 01.04.2021 р. по 12.05.2021р.(включно)
Должны открывать, пока действует акция.
lloydbanksua
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