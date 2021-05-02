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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4753475447554756

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 481
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
104
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 481
Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 19:37

Re: Форвард Банк Forward Bank

1finanсier написав:Подав заявку по рефці на другу Кокодебіт. Передзвонили, дізналися, що я хочу, і сказали що це не можливо.На моє питання - як це у одних можливо, а у інших ні, порадили звернутися у відділення - може там чимось допоможуть.
30.04 у відділенні Київ, Саксаганського, 105, без проблем замовив другу Коко дебіт ( іменна за 50 грн.)
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 21:05

  idealstorm написав:счета+++ ещё открывают? изменений нет?

шо за счета?
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 22:50

  Rimlyanin1 написав:
1finanсier написав:Подав заявку по рефці на другу Кокодебіт. Передзвонили, дізналися, що я хочу, і сказали що це не можливо.На моє питання - як це у одних можливо, а у інших ні, порадили звернутися у відділення - може там чимось допоможуть.
30.04 у відділенні Київ, Саксаганського, 105, без проблем замовив другу Коко дебіт ( іменна за 50 грн.)

Значить спробую ще через відділення оформити.
1finanсier
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  #<1 ... 4753475447554756
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