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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 тра, 2021 19:37
1finanсier написав:Подав заявку по рефці на другу Кокодебіт. Передзвонили, дізналися, що я хочу, і сказали що це не можливо.На моє питання - як це у одних можливо, а у інших ні, порадили звернутися у відділення - може там чимось допоможуть.
30.04 у відділенні Київ, Саксаганського, 105, без проблем замовив другу Коко дебіт ( іменна за 50 грн.)
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Додано: Нед 02 тра, 2021 21:05
idealstorm написав:
счета+++ ещё открывают? изменений нет?
шо за счета?
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Додано: Нед 02 тра, 2021 22:50
Rimlyanin1 написав:
1finanсier написав:Подав заявку по рефці на другу Кокодебіт. Передзвонили, дізналися, що я хочу, і сказали що це не можливо.На моє питання - як це у одних можливо, а у інших ні, порадили звернутися у відділення - може там чимось допоможуть.
30.04 у відділенні Київ, Саксаганського, 105, без проблем замовив другу Коко дебіт ( іменна за 50 грн.)
Значить спробую ще через відділення оформити.
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