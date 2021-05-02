1finanсier написав:Подав заявку по рефці на другу Кокодебіт. Передзвонили, дізналися, що я хочу, і сказали що це не можливо.На моє питання - як це у одних можливо, а у інших ні, порадили звернутися у відділення - може там чимось допоможуть.
30.04 у відділенні Київ, Саксаганського, 105, без проблем замовив другу Коко дебіт ( іменна за 50 грн.)
1finanсier написав:Подав заявку по рефці на другу Кокодебіт. Передзвонили, дізналися, що я хочу, і сказали що це не можливо.На моє питання - як це у одних можливо, а у інших ні, порадили звернутися у відділення - може там чимось допоможуть.
30.04 у відділенні Київ, Саксаганського, 105, без проблем замовив другу Коко дебіт ( іменна за 50 грн.)
nnallex написав:Посоветуйте плиз, как получить карту коко если работаешь не официально, что им говорить , а что лучше не говорить? несколько раз запрашивал карту и столько же раз отказ(
Если запрашивали по реферальной ссылке то не дадут, идите в банк и на месте оформляйте. При оформлении придумайте какого-то работодателя и адрес его, без адреса программа не даст оформить, надо заполнить поле.
придумал заказать дебетовую, а в отделении доказать свою платжеспособность и выбить кредитную! по дебетовой кешбек чуть меньше, да?