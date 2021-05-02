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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4753475447554756

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 481
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
104
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 481
Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 19:37

Re: Форвард Банк Forward Bank

1finanсier написав:Подав заявку по рефці на другу Кокодебіт. Передзвонили, дізналися, що я хочу, і сказали що це не можливо.На моє питання - як це у одних можливо, а у інших ні, порадили звернутися у відділення - може там чимось допоможуть.
30.04 у відділенні Київ, Саксаганського, 105, без проблем замовив другу Коко дебіт ( іменна за 50 грн.)
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 21:05

  idealstorm написав:счета+++ ещё открывают? изменений нет?

шо за счета?
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 22:50

  Rimlyanin1 написав:
1finanсier написав:Подав заявку по рефці на другу Кокодебіт. Передзвонили, дізналися, що я хочу, і сказали що це не можливо.На моє питання - як це у одних можливо, а у інших ні, порадили звернутися у відділення - може там чимось допоможуть.
30.04 у відділенні Київ, Саксаганського, 105, без проблем замовив другу Коко дебіт ( іменна за 50 грн.)

Значить спробую ще через відділення оформити.
1finanсier
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 09:18

  vovareuckij написав:Пенсионную карту можно через горячую линию заказать и получить в кредитном центре? А то в городе нет отделения(

В моем городе тоже нет отделения, есть только закапэлок в ТЦ. И оттуда, и с горячки отправили в Киев на Саксаганского. На вопрос о курьере – нит. Запрос был на пенсионную и на именную дебетовую.
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 09:50

  unicdima написав:
  idealstorm написав:счета+++ ещё открывают? изменений нет?

шо за счета?


Депозити, замасковані під поточні рахунки із назвами +, ++, +++

https://www.forward-bank.com/deposits/d ... /bonus.pdf

PS Акція діє по 12.05.2021
greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 11:12

  unicdima написав:
  nnallex написав:Посоветуйте плиз, как получить карту коко если работаешь не официально, что им говорить , а что лучше не говорить? несколько раз запрашивал карту и столько же раз отказ(

Если запрашивали по реферальной ссылке то не дадут, идите в банк и на месте оформляйте.
При оформлении придумайте какого-то работодателя и адрес его, без адреса программа не даст оформить, надо заполнить поле.


придумал заказать дебетовую, а в отделении доказать свою платжеспособность и выбить кредитную! по дебетовой кешбек чуть меньше, да?
nnallex
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 12:46

Re: Форвард Банк Forward Bank

  nnallex написав:по дебетовой кешбек чуть меньше, да?


поки що так - на 1-2-3 % менше дають КБ на дебетову

наприклад https://prnt.sc/12cntl5
greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 16:10

  greenozon написав:PS Акція діє по 12.05.2021

Это только для гривны?
Или для валюты тоже?
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 16:12

Re: Форвард Банк Forward Bank

мобиллак проходит как маркетплейс?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 17:01

  andreyiskra написав:мобиллак проходит как маркетплейс?

С какого перепугу? Он как техника скорее всего будет. Плюс сама фирмочка очень стремная. Я как-то встрял - три месяца деньги по частям возвращали. Поэтому "мобилак - нiколи знову" :(
Flamingo
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