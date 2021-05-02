Понятно. Ещё вопрос по новым правилам начисления субсидий.
Хранение денежных средств на карте с начислением % на остаток, например пенсионная с суммой 100 тыс, даёт право на субсидию? Вроде речь шла о наличии депо, а это же не депо.
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Додано: Пон 03 тра, 2021 17:48
Re: Форвард Банк Forward Bank
Понятно. Ещё вопрос по новым правилам начисления субсидий.
Хранение денежных средств на карте с начислением % на остаток, например пенсионная с суммой 100 тыс, даёт право на субсидию? Вроде речь шла о наличии депо, а это же не депо.
Додано: Пон 03 тра, 2021 17:49
Додано: Пон 03 тра, 2021 18:02
Додано: Пон 03 тра, 2021 18:07
Re: Форвард Банк Forward Bank
А что , Ви уже видели новую форму ДЕКЛАРАЦИИ?
на лето субсидирование минимально и стремится к 0 , т к основная статья расхода - отопление. Прьемер "брякнул" и понеслось....., к отктябрю ету норму зарежут на корню.
Додано: Пон 03 тра, 2021 19:31
Додано: Пон 03 тра, 2021 21:13
Re: Форвард Банк Forward Bank
Далі нехай в онлайн переходять з акційними пропозиціями!
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