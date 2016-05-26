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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 тра, 2021 17:48
Понятно. Ещё вопрос по новым правилам начисления субсидий.
Хранение денежных средств на карте с начислением % на остаток, например пенсионная с суммой 100 тыс, даёт право на субсидию? Вроде речь шла о наличии депо, а это же не депо.
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andreyiskra
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Додано: Пон 03 тра, 2021 17:49
lubopytnaya написав: greenozon написав:
PS Акція діє по 12.05.2021
Это только для гривны?
Или для валюты тоже?
Рахунок – поточний рахунок в гривні, в
да и с 0,5% в год + 0,05% надбавки банчик явно не валютный
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cohan
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Додано: Пон 03 тра, 2021 18:02
cohan написав:
банчик явно не валютный
Ну как сказать... 2,5% на текущем ощадном вы где-то еще сейчас найдете?
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Додано: Пон 03 тра, 2021 18:07
andreyiskra написав:
Понятно. Ещё вопрос по новым правилам начисления субсидий.
Хранение денежных средств на карте с начислением % на остаток, например пенсионная с суммой 100 тыс, даёт право на субсидию? Вроде речь шла о наличии депо, а это же не депо.
А что , Ви уже видели новую форму ДЕКЛАРАЦИИ?
на лето субсидирование минимально и стремится к 0 , т к основная статья расхода - отопление. Прьемер "брякнул" и понеслось....., к отктябрю ету норму зарежут на корню.
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Додано: Пон 03 тра, 2021 19:31
smarisha написав:
Подскажите, пжлст, где можно взять реферальную ссылку для оформления кредитной карты?раньше в подписях многих пользователей присутствовала(
Натиснути на профіль, всередині є підпис з рефками до різних банків.
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Додано: Пон 03 тра, 2021 21:13
Далі нехай в онлайн переходять з акційними пропозиціями!
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Додано: Вів 04 тра, 2021 18:20
А какая основная суть изменений тарифов с 21.05 по картам, глянул одним глазком по диагонали - вроде все как было?...
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ignorabimus
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Додано: Вів 04 тра, 2021 18:23
ignorabimus написав:
А какая основная суть изменений тарифов с 21.05 по картам, глянул одним глазком по диагонали - вроде все как было?...
По нових картах випущених після 21 травня року 2021 прОцент буде капати лише коли клієнт підключить нарахування % в ІБ.
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Додано: Сер 05 тра, 2021 06:46
Колеги, а що я роблю не так? Раз у місяць кредитку погашаю в плюс, але при переході через РД (за день до неї) в мене формується (не кожен місяць) сплата процентів по кредитному договору зазвичай у кілька гривень, на які я не зважав. Та цього місяця вже більше 20 грн намалювали, тому тепер хочу це зупинити.
Тож, як треба діяти: мати мінус на РД чи що, бо нуль або плюс не рятують ситуацію?..
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kreuz
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Додано: Сер 05 тра, 2021 07:08
kreuz написав:
Колеги, а що я роблю не так? Раз у місяць кредитку погашаю в плюс, але при переході через РД (за день до неї) в мене формується (не кожен місяць) сплата процентів по кредитному договору зазвичай у кілька гривень, на які я не зважав. Та цього місяця вже більше 20 грн намалювали, тому тепер хочу це зупинити.
Тож, як треба діяти: мати мінус на РД чи що, бо нуль або плюс не рятують ситуацію?..
В РД-1 вывести карту в ноль.
Правильно. То есть - сэпом или тянучкой.
И не трогать, пока не произойдёт перескок через РД.
Когда и как вы гасите - мы можем только догадываться, а потому - возможны варианты
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mustbe
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