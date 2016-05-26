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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4755475647574758>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 481
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
104
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 481
Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 17:48

Re: Форвард Банк Forward Bank

Понятно. Ещё вопрос по новым правилам начисления субсидий.
Хранение денежных средств на карте с начислением % на остаток, например пенсионная с суммой 100 тыс, даёт право на субсидию? Вроде речь шла о наличии депо, а это же не депо.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 17:49

  lubopytnaya написав:
  greenozon написав:PS Акція діє по 12.05.2021

Это только для гривны?
Или для валюты тоже?


Рахунок – поточний рахунок в гривні, в


да и с 0,5% в год + 0,05% надбавки банчик явно не валютный
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 18:02

  cohan написав: банчик явно не валютный

Ну как сказать... 2,5% на текущем ощадном вы где-то еще сейчас найдете?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 18:07

Re: Форвард Банк Forward Bank

  andreyiskra написав:Понятно. Ещё вопрос по новым правилам начисления субсидий.
Хранение денежных средств на карте с начислением % на остаток, например пенсионная с суммой 100 тыс, даёт право на субсидию? Вроде речь шла о наличии депо, а это же не депо.

А что , Ви уже видели новую форму ДЕКЛАРАЦИИ?
на лето субсидирование минимально и стремится к 0 , т к основная статья расхода - отопление. Прьемер "брякнул" и понеслось....., к отктябрю ету норму зарежут на корню.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 19:31

  smarisha написав:Подскажите, пжлст, где можно взять реферальную ссылку для оформления кредитной карты?раньше в подписях многих пользователей присутствовала(

Натиснути на профіль, всередині є підпис з рефками до різних банків.
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 21:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

  greenozon написав:Депозити, замасковані під поточні рахунки із назвами +, ++, +++

https://www.forward-bank.com/deposits/d ... /bonus.pdf

PS Акція діє по 12.05.2021


Далі нехай в онлайн переходять з акційними пропозиціями!
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 18:20

А какая основная суть изменений тарифов с 21.05 по картам, глянул одним глазком по диагонали - вроде все как было?...
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 18:23

  ignorabimus написав:А какая основная суть изменений тарифов с 21.05 по картам, глянул одним глазком по диагонали - вроде все как было?...

По нових картах випущених після 21 травня року 2021 прОцент буде капати лише коли клієнт підключить нарахування % в ІБ.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 06:46

Re: Форвард Банк Forward Bank

Колеги, а що я роблю не так? Раз у місяць кредитку погашаю в плюс, але при переході через РД (за день до неї) в мене формується (не кожен місяць) сплата процентів по кредитному договору зазвичай у кілька гривень, на які я не зважав. Та цього місяця вже більше 20 грн намалювали, тому тепер хочу це зупинити.

Тож, як треба діяти: мати мінус на РД чи що, бо нуль або плюс не рятують ситуацію?..
kreuz
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 07:08

  kreuz написав:Колеги, а що я роблю не так? Раз у місяць кредитку погашаю в плюс, але при переході через РД (за день до неї) в мене формується (не кожен місяць) сплата процентів по кредитному договору зазвичай у кілька гривень, на які я не зважав. Та цього місяця вже більше 20 грн намалювали, тому тепер хочу це зупинити.

Тож, як треба діяти: мати мінус на РД чи що, бо нуль або плюс не рятують ситуацію?..

В РД-1 вывести карту в ноль.
Правильно. То есть - сэпом или тянучкой.
И не трогать, пока не произойдёт перескок через РД.

Когда и как вы гасите - мы можем только догадываться, а потому - возможны варианты
mustbe
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