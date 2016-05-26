kreuz написав:Колеги, а що я роблю не так? Раз у місяць кредитку погашаю в плюс, але при переході через РД (за день до неї) в мене формується (не кожен місяць) сплата процентів по кредитному договору зазвичай у кілька гривень, на які я не зважав. Та цього місяця вже більше 20 грн намалювали, тому тепер хочу це зупинити.
Тож, як треба діяти: мати мінус на РД чи що, бо нуль або плюс не рятують ситуацію?..
В РД-1 вывести карту в ноль. Правильно. То есть - сэпом или тянучкой. И не трогать, пока не произойдёт перескок через РД.
Когда и как вы гасите - мы можем только догадываться, а потому - возможны варианты
При РД 2 числа вийшов у плюс (так і маю плюс на момент) місцевою тягнучкою 29 числа (з відображенням у виписці), а вже 30 у виписці бачу намальований процент. Що ще порадите перевірити?